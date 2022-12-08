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Военный Фокус Российско-украинская война

Пожарные машины и Ту-95 в пене: в сети появились новые снимки авиабазы "Дягилево" (фото)

аэродром Дягилево, спутниковые снимки дягилево
Фото: Telegram | фото с авиабазы

Комментируя фотографии, журналист Марк Крутов отметил, что на снимках один из самолетов исчез. В то же время есть вероятность, что после ударов несколько бомбардировщиков переместили на другое место того же аэродрома.

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Редактор информационной службы российской редакции Радио Свобода Марк Крутов опубликовал в Twitter спутниковые снимки с российской военной авиабазы "Дягилево" в Рязанской области, сделанные 7 декабря. В комментариях Крутов отметил, что на сегодняшних фото исчез поврежденный бомбардировщик Ту-22М.

По его словам с авиабазы улетели еще около 9 самолетов. Вместе с тем журналист не исключил, что несколько самолетов россияне могли переместить на другое место аэродрома.

"Поврежденный Ту-22М исчез, оставив лишь тень на асфальте. По меньшей мере 9 других бомбардировщиков Ту-22м ушли с базы, а также некоторые другие самолеты", — написал Крутов.

спутниковые снимки дягилево Fullscreen
спутниковые снимки дягилево Fullscreen
спутниковые снимки дягилево Fullscreen
спутниковые снимки дягилево Fullscreen

Он также отметил, что на снимках можно заметить несколько пожарных машин возле бомбардировщика Ту-95, которые покрыты пеной после тушения пожара. Также Крутов предположил, что на снимках видны следы от удара в виде кратеров.

спутниковые снимки дягилево Fullscreen
спутниковые снимки дягилево Fullscreen
спутниковые снимки дягилево Fullscreen
спутниковые снимки дягилево Fullscreen

"Хорошо видно несколько пожарных машин и Ту-95 в пене. Также я бы сказал, (видны) несколько кратеров, но я не уверен на 100%", — написал журналист.

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Напомним, 5 декабря на территории авиабазы Дягилево в Рязанской области взрывом были повреждены два самолета Ту-95МС и Ту-22М3. В результате взрыва погибли 6 человек, еще 11 получили ранения.

В связи с ударами по российским военным аэродромам, на территории которых находились стратегические бомбардировщики, некоторые комментаторы в РФ обеспокоились тем, что Украина сможет нанести удар по Москве. По словам российских "военкоров", удар по авиабазам был нанесен со стороны Укрианы с помощью беспилотника, который смог пролететь незамеченным около 650 км.