Пожарные машины и Ту-95 в пене: в сети появились новые снимки авиабазы "Дягилево" (фото)

Комментируя фотографии, журналист Марк Крутов отметил, что на снимках один из самолетов исчез. В то же время есть вероятность, что после ударов несколько бомбардировщиков переместили на другое место того же аэродрома.

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Редактор информационной службы российской редакции Радио Свобода Марк Крутов опубликовал в Twitter спутниковые снимки с российской военной авиабазы "Дягилево" в Рязанской области, сделанные 7 декабря. В комментариях Крутов отметил, что на сегодняшних фото исчез поврежденный бомбардировщик Ту-22М.

По его словам с авиабазы улетели еще около 9 самолетов. Вместе с тем журналист не исключил, что несколько самолетов россияне могли переместить на другое место аэродрома.

"Поврежденный Ту-22М исчез, оставив лишь тень на асфальте. По меньшей мере 9 других бомбардировщиков Ту-22м ушли с базы, а также некоторые другие самолеты", — написал Крутов.

Он также отметил, что на снимках можно заметить несколько пожарных машин возле бомбардировщика Ту-95, которые покрыты пеной после тушения пожара. Также Крутов предположил, что на снимках видны следы от удара в виде кратеров.

"Хорошо видно несколько пожарных машин и Ту-95 в пене. Также я бы сказал, (видны) несколько кратеров, но я не уверен на 100%", — написал журналист.

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Напомним, 5 декабря на территории авиабазы Дягилево в Рязанской области взрывом были повреждены два самолета Ту-95МС и Ту-22М3. В результате взрыва погибли 6 человек, еще 11 получили ранения.

В связи с ударами по российским военным аэродромам, на территории которых находились стратегические бомбардировщики, некоторые комментаторы в РФ обеспокоились тем, что Украина сможет нанести удар по Москве. По словам российских "военкоров", удар по авиабазам был нанесен со стороны Укрианы с помощью беспилотника, который смог пролететь незамеченным около 650 км.