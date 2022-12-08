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Пожежні машини та Ту-95 у піні: у мережі з'явилися нові знімки авіабази "Дягілєво" (фото)

аеродром Дягілєво, супутникові знімки дягильово
Фото: Telegram | Фото з авіабази

Коментуючи фото, журналіст Марк Крутов зазначив, що на знімках один із літаків зник. У той же час є ймовірність, що після ударів кілька бомбардувальників перемістили на інше місце того ж аеродрому.

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Редактор інформаційної служби російської редакції Радіо Свобода Марк Крутов опублікував у Twitter супутникові знімки з російської військової авіабази "Дягілєво" в Рязанській області, зроблені 7 грудня. У коментарях Крутов зазначив, що на сьогоднішніх фото зник пошкоджений бомбардувальник Ту-22М.

За його словами, з авіабази полетіли ще майже 9 літаків. Натомість журналіст не заперечив, що кілька літаків росіяни могли перемістити на інше місце аеродрому.

"Пошкоджений Ту-22М зник, залишивши лише тінь на асфальті. Щонайменше 9 інших бомбардувальників Ту-22м пішли з бази, а також деякі інші літаки", — написав Крутов.

супутникові знімки дягильово Fullscreen
супутникові знімки дягильово Fullscreen
супутникові знімки дягильово Fullscreen
супутникові знімки дягильово Fullscreen

Він також зазначив, що на знімках можна побачити кілька пожежних машин біля бомбардувальника Ту-95, які вкриті піною після гасіння пожежі. Крутов також припустив, що на знімках видно сліди від удару у вигляді кратерів.

супутникові знімки дягильово Fullscreen
супутникові знімки дягильово Fullscreen
супутникові знімки дягильово Fullscreen
супутникові знімки дягильово Fullscreen

"Добре видно кілька пожежних машин і Ту-95 у піні. Також я б сказав, (видно) кілька кратерів, але я не впевнений на 100%", — написав журналіст.

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Нагадаємо, 5 грудня на території авіабази Дягілєво в Рязанській області вибухом було пошкоджено два літаки Ту-95МС і Ту-22М3. Внаслідок вибуху загинули 6 людей, ще 11 отримали поранення.

У зв'язку з ударами по російських військових аеродромах, на території яких знаходилися стратегічні бомбардувальники, деякі коментатори в РФ стурбувалися тим, що Україна зможе завдати удару по Москві. За словами російських "військкорів", удару по авіабазах було завдано з боку України за допомогою безпілотника, який зміг пролетіти непоміченим приблизно 650 км.