Пожежні машини та Ту-95 у піні: у мережі з'явилися нові знімки авіабази "Дягілєво" (фото)

Коментуючи фото, журналіст Марк Крутов зазначив, що на знімках один із літаків зник. У той же час є ймовірність, що після ударів кілька бомбардувальників перемістили на інше місце того ж аеродрому.

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Редактор інформаційної служби російської редакції Радіо Свобода Марк Крутов опублікував у Twitter супутникові знімки з російської військової авіабази "Дягілєво" в Рязанській області, зроблені 7 грудня. У коментарях Крутов зазначив, що на сьогоднішніх фото зник пошкоджений бомбардувальник Ту-22М.

За його словами, з авіабази полетіли ще майже 9 літаків. Натомість журналіст не заперечив, що кілька літаків росіяни могли перемістити на інше місце аеродрому.

"Пошкоджений Ту-22М зник, залишивши лише тінь на асфальті. Щонайменше 9 інших бомбардувальників Ту-22м пішли з бази, а також деякі інші літаки", — написав Крутов.

Він також зазначив, що на знімках можна побачити кілька пожежних машин біля бомбардувальника Ту-95, які вкриті піною після гасіння пожежі. Крутов також припустив, що на знімках видно сліди від удару у вигляді кратерів.

"Добре видно кілька пожежних машин і Ту-95 у піні. Також я б сказав, (видно) кілька кратерів, але я не впевнений на 100%", — написав журналіст.

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Нагадаємо, 5 грудня на території авіабази Дягілєво в Рязанській області вибухом було пошкоджено два літаки Ту-95МС і Ту-22М3. Внаслідок вибуху загинули 6 людей, ще 11 отримали поранення.

У зв'язку з ударами по російських військових аеродромах, на території яких знаходилися стратегічні бомбардувальники, деякі коментатори в РФ стурбувалися тим, що Україна зможе завдати удару по Москві. За словами російських "військкорів", удару по авіабазах було завдано з боку України за допомогою безпілотника, який зміг пролетіти непоміченим приблизно 650 км.