У Росії стурбовані тим, що українські БПЛА зможуть дістати до Москви, — The Guardian

Спочатку безпілотники призначалися для розвідувальних місій. Але, на думку українських експертів, їх цілком могли адаптувати під баражуючий боєприпас або дрон-камікадзе.

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Після атаки 6 грудня по аеродрому в Курській області РФ і вчорашніх ударів по авіабазах у Рязані та Саратові російські коментатори заговорили про те, що якщо Україна може завдавати ударів на такій великій відстані в тилу Росії, то вона, найімовірніше, здатна завдати удару і по Москві. Про це пише видання The Guardian.

За словами російських "воєнних кореспондентів", удари по авіабазах завдавалися за допомогою радянських розвідувальних безпілотників Ту-141 "Стриж", які нібито непомітно змогли пролетіти відстань 650 км територією Росії.

"Так-то, до Москви від українського кордону менш як 650 км...", — написав у своєму Telegram "воєнкор" Юрій Котенок.

Зі свого боку український військовий аналітик Сергій Згурець сказав, що бази ПКС РФ, по яких завдали удару в понеділок, були єдиними об'єктами в Росії, які повністю забезпечують обслуговування бомбардувальників, які використовуються для завдання ударів по Україні. Тому вони дуже важливі для російської армії.

"Поки рано говорити, про що йдеться, але здатність Збройних Сил України досягти військових цілей у глибині території Російської Федерації має дуже символічне та важливе значення", — написав Згурець на сайті телеканалу "Еспресо".

Також у матеріалі "Еспресо" опубліковано думку експерта з військової та цивільної авіації Валерія Романенка. За його словами, радянський безпілотник "Стриж" спочатку створювався для розвідувальних цілей, і хоч його дальність польоту становить до 1000 км, щоб за його допомогою атакувати наземні об'єкти апарат необхідно переробити.

Втім, з огляду на те, що безпілотник випускався на Харківському виробничому авіаційному об'єднанні, а двигун до нього вироблявся на Запорізькому заводі, українські фахівці цілком могли його адаптувати під баражуючий боєприпас або дрон-камікадзе, зазначив Романенко.

Нагадаємо, що аеродромі в Курській області вночі, 6 грудня, сталася пожежа. За словами губернатора області Романа Старовойта, на території об'єкта спалахнув резервуар для зберігання нафти.

Раніше Фокус з'ясовував подробиці удару по російському аеродрому "Енгельс". Наголошувалося, що надзвичайна подія на авіабазі сталася внаслідок ймовірної атаки безпілотників, виготовлених "Укроборонпромом".