Удар у серце Росії. У Міноборони РФ підтвердили атаку по аеродромах за допомогою БПЛА

Російські "воєнкори" стверджують, що удару завдали радянськими Ту-141 "Стриж", які змогли пролетіти непоміченими майже 650 км. На думку представника українського ГУР Андрія Юсова, цей інцидент говорить про деградацію військової інфраструктури РФ.

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У Міністерстві оборони РФ 5 грудня підтвердили атаку по військових аеродромах "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області. У публікації йдеться, що удару завдано реактивними безпілотними літальними апаратами, а внаслідок вибуху загинули троє військовослужбовців з технічного складу аеродромів.

У повідомленні уточнюється, що безпілотники нібито перехопили засоби російських ППО, а внаслідок падіння уламків БПЛА "незначно пошкоджено обшивку корпусу двох літаків". Також повідомляється, що від вибуху на території аеродромів четверо військових отримали поранення.

"Ще четверо військовослужбовців, які отримали поранення, доставлені до медичних закладів, де їм надано всю необхідну медичну допомогу", — заявили в Міноборони РФ.

Які БПЛА атакували аеродроми

Російські "воєнкори", коментуючи вибухи на військових аеродромах, стверджують, що удару завдано радянським розвідувальним безпілотником Ту-141 "Стриж". Зокрема Юрій Котенок у своєму Telegram написав, що перед тим, як атакувати військовий об'єкт, безпілотник часів СРСР пролетів непоміченим 650 км територією Російської Федерації.

"Він безперешкодно подолав майже 650 км над територією Російської Федерації. У СРСР освоїли стелс-технології задовго до того, як це стало модним трендом? Отож до Москви від українського кордону менш як 650 км…", — написав він.

Коментарі української розвідки

Зі свого боку, представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що українська сторона не несе відповідальності за інциденти на російських військових аеродромах, оскільки за все, що відбувається на території країни-агресора, відповідає її уряд.

"За те, що відбувається на території держави-агресора, відповідає уряд держави-агресора. Сьогоднішні події — чергова ознака їхньої деградації, зокрема й військової інфраструктури. Решту ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати", — зазначив Юсов.

За його словами, більше інформації про те, що сталося, українська сторона може надати після перемоги над Росією.

Коментуючи атаку військових об'єктів глибоко в тилу Російської Федерації, головний редактор Defense Express і військовий експерт Олег Катков в інтерв'ю LIGA.net сказав, що удар припав прямо в серце стратегічної авіації РФ. І хоча російське військове керівництво вдає, що нібито нічого особливого не сталося, їм слід або віддати наказ про посилення засобів ППО або перекинути авіацію інші авіабази.

Нагадаємо, сьогодні, 5 грудня, на російському військовому аеродромі в Саратовській області, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95, пролунав вибух. За даними місцевих пабліків, інцидент стався о 6-й годині ранку, а звук від вибуху почули жителі Саратова.

Коментуючи подію, речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив, що ця подія стала новим витком у російсько-українській війні. Але у будь-якому разі Збройні сили України мають повне право вести оборонні дії від російської військової агресії.