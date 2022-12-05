Удар в сердце России. В Минобороны РФ подтвердили атаку по аэродромам с помощью БПЛА

Российские "военкоры" утверждают, что удар был нанесен советскими Ту-141 "Стриж", которые смогли пролететь незамеченными почти 650 км. А по мнению представителя украинского ГУР Андрея Юсова, этот инцидент говорит о деградации военной инфраструктуры РФ.

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В Министерстве обороны РФ 5 декабря подтвердили атаку по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. В публикации говорится, что удар был нанесен реактивными беспилотными летательными аппаратами, а в результате взрыва погибли три военнослужащих из технического состава аэродромов.

В сообщении уточняется, что беспилотники якобы были перехвачены средствами российских ПВО, а в результате падения обломков БПЛА "была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов". Также сообщается, что от взрыва на территории аэродромов четверо военных получили ранения.

"Еще четверо военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", — заявили в Минобороны РФ.

Какие БПЛА атаковали аэродромы

Российские "военкоры", комментируя взрывы на военных аэродромах утверждают, что удар был нанесен советским разведывательным беспилотником Ту-141 "Стриж". В частности Юрий Котенок в своем Telegram написал, что перед тем как атаковать военных объект, беспилотник времен СССР пролетел незамеченным 650 км по территории Российской Федерации.

"Он беспрепятственно преодолел почти 650 км над территорией Российской Федерации. В СССР освоили стелс-технологии задолго до того, как это стало модным трендом? Так-то, до Москвы от украинской границы меньше 650 км…", — написал он.

Комментарии украинской разведки

В свою очередь представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что украинская сторона не несет ответственности за инциденты на российских военных аэродромах, поскольку за все, что происходит на территории страны-агрессора отвечает ее правительство.

"За происходящее на территории государства-агрессора отвечает правительство государства-агрессора. Сегодняшние события — очередной признак их деградации, в том числе и военной инфраструктуры. Остальные мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть", — отметил Юсов.

По его словам, больше информации о происшедшем украинская сторона может предоставить после победы на Россией.

Комментируя атаку военных объектов глубоко в тылу Российской Федерации, главред Defense Express и военный эксперт Олег Катков в интервью LIGA.net сказал, что удар пришелся прямо в сердце стратегической авиации РФ. И хотя российские военное руководство делает вид, что якобы ничего особенного не произошло, им следует или отдать приказ об усилении средств ПВО или перебросить авиацию ну другие авиабазы.

Напомним, сегодня, 5 декабря, на российском военном аэродроме в Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95, прозвучал взрыв. По данным местных пабликов, инцидент произошел в 6 часов утра, а звук от взрыва услышали жители Саратова.

Комментируя происшествие, спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что это событие стало новым витком в российско-украинской войне. Но в любом случае Вооруженные силы Украины имеют полное право вести оборонительные действия от российской военной агрессии.