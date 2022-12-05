"Україна має повне право": в ЄС прокоментували вибухи на аеродромах під Рязанню та в Енгельсі

За словами спікера зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано, Україна, згідно з міжнародним правом, може захищати своїх людей і територію від російської агресії.

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Україна має повне право боронитися проти російської військової агресії. Так речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано прокоментував вибухи на аеродромах під Рязанню та Енгельсом (РФ) під час брифінгу в понеділок, 5 листопада.

Журналіст, ставлячи питання про вибухи на російських аеродромах, зазначив, що інциденти стали новим витком у війні РФ проти України. Зі свого боку, Стано зазначив, що ЄС, як правило, утримується від коментарів щодо стану справ на полі бою.

"Україна веде законну оборонну війну. Україна перебуває під жорстокою незаконною атакою і має повне право, зафіксоване також міжнародним правом, захищати себе проти цієї агресії, щоб захищати своїх людей і територію. Ось чому Євросоюз і члени ЄС підтримують Україну різними коштами: фінансовими, економічними і військовими", — сказав Стано.

5 грудня приблизно о 6 ранку пролунав потужний вибух у районі військового аеродрому в Енгельсі. Там базувалися стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160. Повідомляється, що як мінімум 2 літаки було пошкоджено через удар невідомого БПЛА. Також на військовому аеродромі під Рязанню вибухнув, ймовірно, бензовоз. Унаслідок події, як стверджують росЗМІ, загинуло троє людей, а ще 6 отримали поранення.

Зі свого боку, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших країн, то рано чи пізно воно повернеться на місце вильоту.

Раніше Фокус докладно розбирався, що могло стати причиною вибуху на аеродромі в Енгельсі.