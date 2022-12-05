На військовому аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз: пошкоджено літак, — ЗМІ (відео)

За даними російських журналістів, внаслідок пригоди загинуло троє людей, ще шість поранено. На авіабазі дислокуються літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Ан-26 — їх використовують для обстрілів України.

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Вранці 5 грудня на військовому аеродромі "Дягілєво" під Рязанню в Росії спалахнув і вибухнув бензовоз. Про це пише російське агентство "РИА Новости" з посиланням на екстрені служби.

Як стало відомо, внаслідок НП загинуло 3 людей, ще 6 поранено.

"Попередньо, сталося загоряння бензовоза внаслідок вибуху. Постраждали, за попередньою інформацією, дев'ятеро людей, троє з них загинули", — розповіло джерело журналістів.

ЗМІ розповіли, що через вибух на аеродромі пошкоджено літак. Нині російські фахівці встановлюють обставини події.

Місцевий рязанський портал "7info" з посиланням на місцевих жителів повідомив, що о 6:40 за московським часом по селищу Дягілєво пройшла "якась ударна хвиля".

"Ми всією сім'єю прокинулися, непогано так бабахнуло", — розповідають користувачі соцмереж.

Рязанці повідомляють про запах гасу і запущену сигнальну ракету.

Росіяни також почали викладати у пабліках відео з яскравим спалахом біля аеродрому.

Авіабаза "Дягілєво": що там знаходиться?

Авіабаза "Дягілєво" розташована на західній околиці Рязані.

Там дислокується 43-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу, оснащений літаками Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26. Нагадаємо, що Росія використовує такі повітряні судна для випуску ракет територією України.

Також на аеродромі знаходиться 203 окремий гвардійський авіаполк літаків-заправників, на озброєнні у якого стоять заправники Іл-78.

Поруч з авіабазою розташований Авіаційний ремонтний завод.

Атаки на російські авіабази

Вранці 5 грудня РосЗМІ також повідомили про удар безпілотника по летовищу "Енгельс" у Саратовській області. Ця авіабаза відома тим, що саме звідти злітають військові літаки РФ для масованих ударів по Україні.

У зв'язку з цим, російські інтернет-ЗМІ пишуть, що дві події одного дня на аеродромах у РФ навряд чи можуть бути випадковістю. Російське видання Readovka відкрито визнає, що обидві НП сталися на тих об'єктах, які використовуються для атак по українській території.

"Можна було б говорити, що дві події в один день — це випадковість, але на обох аеродромах знаходяться частини дальньої авіації, яка використовується для завдання ударів по об'єктах енергосистеми України", — пишуть журналісти.

Водночас росЗМІ робить висновок, що безпілотник для вибуху в Рязанській області міг бути запущений з української території, а для удару по "Енгельсу" БПЛА, найімовірніше, запускали з російської території. Це означає, припускають росіяни, що українські ДРГ дійшли до берегів Волги.

"Якщо ж дрон прилетів з України, то наш ворог уже володіє технологіями з дальністю в 1000 км, а значить — під ударом Москва", — резюмують журналісти.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім також натякнув, що нічні вибухи на російських летовищах можуть бути результатом успішних випробувань нових українських БПЛА, про які нещодавно заявляв "УкрОборонПром".

Нагадаємо, сьогодні вранці ЗС РФ завдали ракетних ударів по Кривому Розі та Запоріжжі. Цілями російських окупантів, за інформацією військових адміністрацій, стали промислові та енергетичні об'єкти інфраструктури.

Фокус також писав, що ЗСУ знищили військову базу ЗС РФ під Запоріжжям. Російські війська, як сказано у зведенні Генштабу України, пораненими втратили близько 30 солдатів, і ще понад 10 — вбитими.