Диверсія чи безпілотник: що могло прилетіти на військовий аеродром РФ в Енгельсі

Українська сторона у характерному іронічному стилі коментує ситуацію на аеродромі з Ту-95 в Енгельсі. Серед можливих варіантів, що це могло бути, висувають БПЛА від "Укроборонпрому" чи диверсію.

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На російському військовому аеродромі в Енгельсі сталася надзвичайна подія. За заявами росЗМІ, було пошкоджено два літаки від удару невідомого безпілотника. Фокус розбирався, що відомо про удар по Енгельсу.

Що було на авіабазі під Саратовим?

Енгельс — це штатна авіабаза 121-го та 184-го важких бомбардувальних авіаполків. На аеродромі в Енгельсі знаходилося до 20 стратегічних бомбардувальників Ту-95 та Ту-160. Частина з них брала участь у завданні ракетних ударів по Україні. Ймовірно, саме ці літаки мали брати участь у новому масованому ударі по Україні.

У мережі опублікували відео заграви від вибуху на аеродромі.

Безпілотник чи диверсія. Що "прилетіло" на аеродром в Енгельсі?

Незадовго до удару в "Укроборонпромі" заявили про новий етап випробувань засекреченого БПЛА з дальністю до 1 000 км. Дрон-камікадзе повинен оснащуватися 75-кілограмовою боєголовкою.

[ + – ] Відстань від найближчої точки в Україні до Енгельса становить понад 600 км

На завдання удару українським безпілотником натякає голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. У своєму телеграм-каналі він зробив репост публікації "Укроборонпрому" про новий етап випробувань і написав: "Насправді курити, де не попало вже у тренді".

У разі підтвердження удару українським дроном під радіус дії потрапляє понад 20 регіонів РФ, весь Кавказ, а також Білорусь. На думку німецького OSINT-аналітика "Tender", це може бути озброєнням, яке змінить правила війни.

[ + – ] Куди долетить український БПЛА з радіусом 1 000 км. Крим і Придністров'я виділені червоним, оскільки анексовані

Видання Defense Express висуває версію, що удар міг завдаватися з радянського БПЛА "Стриж". Ту-141 "Стриж" на борту може мати до 150 кг корисного навантаження і з дальністю польоту до 1 000 км.

[ + – ] Ту-141 "Стриж" може пролетіти до 1 000 км

Проте такий факт навряд чи може змусити РФ відмовитися від подальших обстрілів. На озброєнні ЗС РФ знаходиться майже 60 Ту-95МС, з яких мінімум 20 у строю.

Що говорять в РФ про удар по аеродрому в Енгельсі?

У російських телеграм-каналах сталася паніка через удари по стратегічно важливому об'єкту. У телеграм-каналі "Неофициальный Безсонов" пишуть про те, що РФ може дати навіть ядерну відповідь.

[ + – ] Публікація про можливість ядерної зброї

В іншому телеграм-каналі "Повернутые на Z войне" обурюються, що на стратегічному об'єкті не було укріплень.

[ + – ] Розташування літаків на авіабазі в Енгельсі

Також серед версій — українські диверсанти, які недалеко від аеродрому запустили дрон або влаштували підрив.

Реакція України на удар по Енгельсу з бомбардувальниками Ту-95

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь на вибухи в Енгельсі та під Рязанню заявив, що якщо часто запускати щось на чужу територію, то воно може повернутися на місце запуску.

Також спікер Командування Повітряних сил Юрій Ігнат відреагував на "приліт" по аеродрому.

"А хто ето сдєлал? Хлопок на аеродромі Енгельс. …Скорбім. З Днем волонтера!" — написав Ігнат.

[ + – ] Публікація Ігната

На завершення військовослужбовець Євген Карась пише, що ракетний удар по Україні — це відповідь на український удар по базі РФ в Енгельсі.

"Запускати такі масові залпи росіяни можуть нечасто. Ви це самі відчули і побачили. Чому запустили зараз? Істерична атака після нашого авіаудару на базі стратегічної авіації Росії в Енгельсі", — написав Карась.