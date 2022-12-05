Диверсия или беспилотник: что могло прилететь на военный аэродром РФ в Энгельсе

Украинская сторона в характерном ироничном стиле комментирует ситуацию на аэродроме с Ту-95 в Энгельсе. Среди возможных вариантов, что это могло быть, выдвигают БПЛА от "Укроборонпрома" или диверсию.

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На российском военном аэродроме в Энгельсе произошло чрезвычайное происшествие. По заявлениям росСМИ, было повреждено два самолета от удара неизвестного беспилотника. Фокус разбирался, что известно об ударе по Энгельсу.

Что находилось на авиабазе под Саратовым?

Энгельс — это штатная авиабаза 121-го и 184-го тяжелых бомбардировочных авиаполков. На аэродроме в Энгельсе находилось до 20 стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Часть из них принимала участие в нанесении ракетных ударов по Украине. Предположительно, именно эти самолеты должны были принимать участие в новом массированном ударе по Украине.

В сети опубликовали видео зарева от взрыва на аэродроме.

Беспилотник или диверсия. Что "прилетело" на аэродром в Энгельсе?

Незадолго до удара, в "Укроборонпроме" заявили о новом этапе испытаний засекреченного БПЛА с дальностью до 1000 км. Дрон-камикадзе должен оснащаться 75-килограмовой боеголовкой.

[ + – ] Расстояние от ближайшей точки в Украине до Энгельса составляет более 600 км

На нанесение удара украинским беспилотником намекает глава Николаевской ОВА Виталий Ким. В своем телеграм-канале он сделал репост публикации "Укроборонпрома" о новом этапе испытаний и написал: "На самом деле курить, где не попало уже в тренде".

В случае подтверждения удара украинских дроном под радиус действия попадает больше 20 регионов РФ, весь Кавказ, а также Беларусь. По мнению немецкого OSINT-аналитика "Tender", это может быть вооружением, которое поменяет правила войны.

[ + – ] Куда долетит украинский БПЛА с радиусом в 1000 км. Крым и Приднестровье выделены красным так как аннексированы

Издание Defense Express выдвигает версию, что удар мог наноситься из советского БПЛА "Стриж". Ту-141 "Стриж" на борту может иметь до 150 кг полезной нагрузки и с дальностью полета до 1000 км.

[ + – ] Ту-141 "Стриж" может пролететь до 1000 км

Однако подобный факт вряд ли может вынудить РФ отказаться от дальнейших обстрелов. На вооружении ВС РФ находится около 60 Ту-95МС, из которых минимум 20 в строю.

Что говорят в РФ об ударе по аэродрому в Энгельсе?

В российских телеграм-каналах случилась паника из-за ударов по стратегически важному объекту. В телеграм-канале "Неофициальный Безсонов" пишут о том, что РФ может дать даже ядерный ответ.

[ + – ] Публикация о возможности ядерного оружия

В другом телеграм-канале "Повернутые на Z войне" возмущаются, что на стратегическом объекте не было укреплений.

[ + – ] Расположение самолетов на авиабазе в Энгельсее

Также среди версий — украинские диверсанты, которые недалеко от аэродрома запустили дрон или же устроили подрыв.

Реакция Украины на удар по Энгельсу с бомбардировщиками Ту-95

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ на взрывы в Энгельсе и под Рязанью заявил, что если часто запускать что-либо на чужую территории, то оно может вернуться на место запуска.

Также спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат отреагировал на "прилет" по аэродрому.

"А кто это сделал? Хлопок на аэродроме Энгельс. … Скорбим. С Днем волонтера!" — написал Игнат.

[ + – ] Публикация Игната

В завершение к этому военнослужащий Евгений Карась пишет, что ракетный удар по Украине — это ответ на украинский удар по базе РФ в Энгельсе.

"Запускать такие массовые залпы россияне могут нечасто. Вы это сами почувствовали и увидели. Почему запустили сейчас? Истерическая атака после нашего авиаудар по базе стратегической авиации России в Энгельсе", — написал Карась.