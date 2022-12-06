Безпілотник атакував аеродром у Курську: спалахнув нафтонакопичувач (фото, відео)

За словами очевидців, спалах трапився в аеропорту, який із 24 лютого закрили за розпорядженням Росавіації. Полум'я горіло понад годину, мешканці кількох районів міста бачили чорні хмари диму.

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У російській Курській області сталася пожежа на аеродромі через атаку безпілотника. Про це написав у Telegram губернатор Курської області Роман Старовойт.

За інформацією чиновника, спалахнув нафтовий накопичувач, постраждалих немає.

"Пожежа локалізується. Усі спецслужби працюють на місці", — зауважив він.

Пожежу на нафтонакопичувачі в районі аеродрому Курської області після атаки безпілотника бачили вдалині, чорні хмари диму рознеслися на велику відстань, кажуть очевидці.

Вогонь із аеродрому бачили мешканці кількох районів міста. Полум'я горіло понад годину, пишуть у місцевих пабліках.

[ + – ] Пожежу на нафтобазі локалізують, усі служби працюють на місці

Канал Mash опублікував відео пожежі Його автор зазначає, що пожежа сталася в аеропорту Курська. З 24 лютого аеропорт закрили за розпорядженням Росавіації до 9 грудня.

Курська область входить у Центральний федеральний округ. Межує із Сумською областю України на південному заході та заході. На Курщині до 6 грудня діє режим підвищеної терористичної небезпеки.

Влада регіону регулярно розповідає про "обстріли" з України. Старовойт 29 листопада розповів про нібито атаку Збройних сил України. За його словами, був обстріл і влучення в об'єкт енергетичної інфраструктури.

А в жовтні російські окупанти зводили в Курській області 2 "посилені лінії оборони". Місцева влада наголошувала на необхідності облаштування укриттів біля багатолюдних об'єктів.

Американські журналісти раніше з'ясували деталі повітряної операції ЗСУ, завдяки якій вони забезпечили собі успішний контрнаступ у Харківській області. БПЛА знищив базу російських дронів у Бєлгородській області. Війська РФ втратили можливість стеження за підрозділами ЗСУ з повітря.