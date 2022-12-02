Український дрон знищив базу ЗС РФ, забезпечивши контрнаступ під Харковом

Американські журналісти WP дізналися деталі спецоперації, яка значно послабила ЗС РФ.

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Український дрон знищив російські безпілотники у Бєлгородській області, забезпечивши успішний контрнаступ у Харківській області. Видання The Washington Post з'ясувало деталі повітряної операції ЗСУ, які раніше не розголошувалися.

За даними ЗМІ, на початку вересня, за кілька днів до контрнаступу, український розвідувальний безпілотник знайшов пролом у системі радіоелектронної боротьби в Харківській області, перетнув кордон з Росією і проник у Бєлгородську область. Під час польоту він виявив російську базу безпілотників, які використовували для ведення бойових дій в Україні, та зробив знімки, нещодавно вивчені американськими журналістами.

На одному кадрі вони помітили російський "Орлан-10" із характерним гвинтом на носі, який стоїть у полі поряд із будинком. Такі БПЛА росіяни використовують для ведення розвідки та спостереження, а також коригування ворожого вогню і таких на військовій базі виявилося багато. Український ударний безпілотник пролетів тим самим маршрутом, що й розвідувальний, а потім атакував флот "Орланів". В результаті ЗС РФ не змогли простежити за підрозділами ЗСУ з повітря та передбачити їх дії під час контрнаступу.

Тим часом українські війська запустили свої розвідувальні безпілотники, щоб встановити місце розташування російських командних пунктів, артилерійських батарей, систем РЕБ та складів з боєприпасами. Скориставшись отриманими координатами, артилеристи обстріляли цілі за допомогою західних ракетних систем залпового вогню (РСЗВ), поки дрони коригували їх у реальному часі, а часом самі завдавали ударів.

Після цього українські сухопутні сили почали просуватися та витісняти окупантів. Тут ЗСУ також допомогли дрони, які дають змогу стежити за переміщеннями військ у реальному часі. Командувач сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що завдяки безпілотним технологіям командування отримало "повну картину бою".

Наприкінці серпня — на початку вересня ЗСУ провели успішний контрнаступ у Харківській області. З 6 по 13 вересня завдяки стрімкому просуванню українським військовим вдалося звільнити понад 300 населених пунктів у регіоні, зокрема міста Балаклія, Ізюм та Куп'янськ, які відігравали ключову роль у забезпеченні ЗС РФ.

Писали також, що українські військові втрачають на передовій багато дронів. Більшу частину "флоту" ЗСУ складають дешеві комерційні дрони, які російські окупанти часто збивають за допомогою засобів радіоелектронної боротьби або звичайної стрілецької зброї.