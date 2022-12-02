Украинский дрон уничтожил базу ВС РФ, обеспечив контрнаступление под Харьковом

Американские журналисты WP узнали детали спецоперации, которая значительно ослабила ВС РФ.

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Украинский дрон уничтожил российские беспилотники в Белгородской области, обеспечив успешное контрнаступление в Харьковской области. Издание The Washington Post выяснило детали воздушной операции ВСУ, которые раньше не разглашались.

По данным СМИ, в начале сентября, за несколько дней до контрнаступления, украинский разведывательный беспилотник нашел брешь в системе радиоэлектронной борьбы в Харьковской области, пересек границу с Россией и проник в Белгородскую область. Во время полета он обнаружил российскую базу беспилотников, которые использовали для ведения боевых действий в Украине, и сделал снимки, недавно изученные американскими журналистами.

На одном кадре они заметили российский "Орлан-10" с характерным винтом на носу, который стоит в поле рядом с домом. Такие БПЛА россияне используют для ведения разведки и наблюдения, а также корректировки вражеского огня, и таких на военной базе оказалось много. Украинский ударный беспилотник пролетел по тому же маршруту, что и разведывательный, а затем атаковал флот "Орланов". В результате ВС РФ не смогли проследить за подразделениями ВСУ с воздуха и предсказать их действия во время контрнаступления.

Тем временем, украинские войска запустили свои разведывательные беспилотники, чтобы установить местоположение российских командных пунктов, артиллерийских батарей, систем РЭБ и складов с боеприпасами. Воспользовавшись полученными координатами, артиллеристы обстреляли цели с помощью западных ракетных систем залпового огня (РСЗО), пока дроны корректировали их в реальном времени, а порой и сами наносили удары.

После этого украинские сухопутные силы начали продвигаться и вытеснять оккупантов. Здесь ВСУ также помогли дроны, позволяющие следить за перемещениями войск в реальном времени. Командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что благодаря беспилотным технологиям командование получило "полную картину боя".

В конце августа — начале сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в Харьковской области. С 6 по 13 сентября благодаря стремительному продвижению украинским военным удалось освободить более 300 населенных пунктов в регионе, в том числе города Балаклея, Изюм и Купянск, которые играли ключевую роль в обеспечении ВС РФ.

Писали также, что украинские военные теряют на передовой много дронов. Большую часть "флота" ВСУ составляют дешевые коммерческие дроны, которые российские оккупанты часто сбивают с помощью средств радиоэлектронной борьбы или обычного стрелкового оружия.