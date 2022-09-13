Блицкриг на Харьковщине и бои за Херсонщину. Что нужно знать о контрнаступлении ВСУ

В ходе контрнаступления ВСУ в Херсонской области было освобождено около 600 квадратных километров, а в ходе боев в Харьковской области освобождено около 300 населенных пунктов. Из-под оккупации на Харьковщине освободили около 150 000 людей. Карта боев в Харьковской области все ближе к оккупированной Луганской и Донецкой областям.

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С конца августа — начала сентября украинские Вооруженные сили осуществили ряд успешных операций, которые позволили Украине вернуть под национальный флаг сотни населенных пунктов. Карта боев в Харьковской области показывает практически полное освобождение региона от российских оккупантов. Фокус проанализировал карту боев в Харьковской области и на Херсонщине — украинские военные успешны в наступательных операциях.

Карта боев в Харьковской области: что освободила украинская армия

С начала сентября ВСУ нанесли ряд быстрых ударов по позициям российских войск в Харьковской области. Атака проводилась в полной информационной тишине. О прорыве украинской армии впервые стало известно через российские телеграм-каналы, в которых один за другим появлялись панические сообщения об атаках ВСУ на Балаклею. За несколько дней карта боев в Харьковской области сместилась из рубежей Изюм-Балаклея и по печенежскому водохранилищу вверх до границы с РФ. Теперь линия фронта проходит по реке Оскол и в некоторых местах даже восточнее в сторону Луганщины.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что с 6 сентября в Харьковской области освобождено более 300 населенных пунктов. Около 150 тысяч человек удалось освободить из-под оккупации.

В этом списке есть не только поселки и села, но и города Балаклея, Изюм и Купянск. После два населенных пункта играли важную роль для российской группировки в обеспечении войск. Изюм угрожал для Украины дальнейшим продвижением ВС РФ на Славянск и в целом Донецкую область. Карта боев Харьковской области дает понять, что снабжались войска в районе Изюма через железнодорожный узел в Купянске. Теперь эта территория свободна от оккупантов.

Карта боев в Харьковской области: ВСУ вышли на границу с Россией

В Минобороны РФ провал в Изюмской области "перегруппировыванием войск", что якобы все было запланировано заранее и для отвода войск они три дня делали отвлекающие маневры. Российские войска были выведены не только из Изюма, Купянска и Балаклеи, откуда их выбили ВСУ, но и с севера области также. Однако ракетная и артиллерийская угроза для Харькова остается. Город слишком близко расположен к границе с РФ.

[ + – ] ВСУ вышли на границу с Россией

Карта боев в Харьковской области — хронология освобождения

[ + – ] Бойцы ВСУ освободили большую часть Харьковской области

Теперь в большей части освобожденных населенных пунктов будет проходить зачистка для поиска российских военных и коллаборантов. Карта боев в Харьковской области приближается к Луганской области. А мэр Изюма прогнозирует, что возвращаться в город жителям можно будет дней через 10.

Контрнаступление проходит и на других направлениях, в частности, боец Виталий Марченко в Святогорске. ВСУ ведут бои для освобождения Лимана.

Наступление на Херсон: что освободили на южном направлении

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что ВСУ имеют успехи в контрнаступлении в Херсонской области. Однако в регионе есть свои особенности, почему продвижение не такое быстрое как в Харьковской области. Наступление на Херсон медленнее из-за оросительных каналов, которые враг может использовать как оборонительные траншеи. Вдобавок в Херсонскую область прибыло 1200 кадыровских боевиков, не дающих отступать ВС РФ.

Вместе с тем боевой дух украинских бойцов высок — это верный признак того, что РФ можно победить.

[ + – ] Поднятие флага над Высокопольем Фото: Скриншот из Telegram

Что освободила армия в Херсонской области

По данным Генштаба и ОК "Юг", украинские военные в ходе наступления на Херсон смогли освободить:

Белогорку

Сухой Ставок

Миролюбовку

Высокополье

Нововознесенское

Ольгино

Спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что ВСУ продвинулись вперед на участках от 4 до нескольких десятков километров. Освобожденные площади составляют около 500 квадратных километров. Однако некоторые из них не озвучиваются в целях безопасности украинских военных, ведущие бои или зачистку.