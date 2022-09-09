Контрнаступ ЗСУ у Харківській області: Путін скликає нараду в Раді безпеки РФ

Прессекретар РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати просування українських військ. За даними наших військових, за останні дні від окупантів звільнили понад 1 000 км².

У п'ятницю, 9 вересня, президент РФ Володимир Путін проведе оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ. Про це повідомив речник глави Кремля Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За словами Пєскова, про теми, які обговорюватимуть на цій зустрічі російські чиновники, буде повідомлено окремо.

Прессекретар також зазначив, що цього дня у Путіна заплановано й інші непублічні заходи.

Імовірно, нарада ініційована на тлі останніх невдач російської армії в Харківській області, зокрема, втрати міста Балаклія, яку пресслужба Кремля вважає за краще не коментувати. За словами Пєскова, це питання перебуває у віданні його колеги з Міноборони РФ Ігоря Конашенкова.

На харківському напрямку черговим звільненим населеним пунктом стало селище Шевченкове. Місцеві жителі вже відсвяткували цю подію, повернувши стелі на виїзді її колишні кольори.

Нагадаємо, що головнокомандувач української армії заявив, що останні кілька днів ЗСУ звільнили понад 1 000 квадратних км. За його словами, армії дуже тяжко, рух уперед не зупиняється.

Раніше Фокус повідомляв, що Міноборони РФ заявляє про перекидання резерву на Харківський напрямок. Опубліковано кадри з особовим складом та військовою технікою, які, ймовірно, прямують до місць активних зіткнень у східній частині України. На відео показані бронетранспортери БТР-82А з посиленою бронею, вантажівки, гаубиці "Мста-Б" та інша техніка.