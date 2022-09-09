Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: Путин созывает совещание в Совбезе РФ

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков отказался комментировать продвижение украинских войск. По данным же наших военных, за последние дни от оккупантов освободили больше 1000 км².

В пятницу, 9 сентября президент РФ Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, о темах, которые будут обсуждать на этой встрече российские чиновники, будет сообщено в отдельно.

Пресс-секретарь также отметил, что на этот день у Путина запланированы и другие непубличные мероприятия.

Предположительно, совещание инициировано на фоне последних неудач российской армии в Харьковской области, в частности, потери города Балаклея, которую пресс-служба Кремля предпочитает не комментировать. По словам Пескова, этот вопрос находится в ведении его коллеги из Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

На харьковском направлении очередным освобожденным населенным пунктом стал поселок Шевченково. Местные жители уже отпраздновали это событие, вернув стелле на выезде ее прежние цвета.

Напомним, что главнокомандующий украинской армии заявил, что в последние несколько дней ВСУ освободили более 1000 квадратных км. По его словам, армии приходится очень тяжело, движение вперед не останавливается.

Ранее Фокус сообщал, что Минобороны РФ заявляет о переброске резерва на Харьковское направление. Опубликованы кадры с личным составом и военной техникой, которые, предположительно, направляются в места активных боестолкновений в восточной части Украины. На видео показаны бронетранспортеры БТР-82А с усиленной броней, грузовики, гаубицы "Мста-Б" и прочая техника.