Ни следа от оккупантов: жители освобожденного Шевченково перекрасили стелу в родные цвета (фото)

Еще один населенный пункт в Харьковской области снова под контролем Украины. Местные отпраздновали освобождение, сразу же закрасив на въездной стеле российский триколор.

Поселок Шевченково Харьковской области вернулся под контроль Украины. Местные жители отпраздновали освобождение населенного пункта, перекрасив стелу на въезде в цвета украинского флага.

О том, что ВСУ освободили пгт Шевченково стало известно сегодня, около 11 часов утра. Сразу несколько Telegram-каналов опубликовали фото с украинским флагом, который подняли перед местной администрацией.

Информацию также подтвердил журналист Андрей Цаплиенко.

Позже известный блогер Игорь Лаченков ("Лачен") опубликовал фотографии со въездной стелой в населенный пункт. На снимках видно, что российский триколор на ней перекрашивают в цвета украинского флага.

"Наши люди лучшие", – подписал снимки Лачен.

[ + – ] Местные жители перекрашивают стелу в цвета украинского флага.

Также на фотографиях украинское военные позируют на фоне уже перекрашенной стелы.

[ + – ] Украинские военные на въезде в Шевченково.

Напомним, сегодня украинский Генштаб заявил, что ВСУ за 72 часа продвинулись на Харьковском направлении на 50 километров. ВС РФ понесли колоссальные потери и были вынуждены эвакуировать раненых с пострадавшей техникой в тыловые районы.

Американский Институт изучения войны считает, что украинские военные могут освободить оккупированный Купянск в течение 72 часов. Ключевый логистический узел ВС РФ оказался уязвимым для ударов украинской армии, а потеря Купянска помешает России поддерживать наступательные и оборонительные операции на Харьковском направлении.