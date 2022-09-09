Ні сліду від окупантів: мешканці звільненого Шевченкового перефарбували стелу в рідні кольори (фото)

Ще один населений пункт на Харківщині знову під контролем України. Місцеві відсвяткували визволення, одразу зафарбувавши на в'їзній стелі російський триколор.

Селище Шевченкове Харківської області повернулося під контроль України. Місцеві жителі відсвяткували звільнення населеного пункту, перефарбувавши стелу на в'їзді в кольори українського прапора.

Про те, що ЗСУ звільнили смт Шевченкове, стало відомо сьогодні, близько 11 години ранку. Одразу кілька Telegram-каналів опублікували фото з українським прапором, який підняли перед місцевою адміністрацією.

Інформацію також підтвердив журналіст Андрій Цаплієнко.

Пізніше відомий блогер Ігор Лаченков ("Лачен") опублікував фотографії із в'їзною стелою до населеного пункту. На знімках видно, що російський триколор на ній перефарбовують у кольори українського прапора.

"Наші люди найкращі", — підписав знімки Лачен.

[ + – ] Місцеві жителі перефарбовують стелу кольорами українського прапора

Також на світлинах українські військові позують на тлі вже перефарбованої стели.

[ + – ] Українські військові на в'їзді до Шевченкового

Нагадаємо, сьогодні український Генштаб заявив, що ЗСУ за 72 години просунулися на Харківському напрямку на 50 кілометрів. ЗС РФ зазнали колосальних втрат і були змушені евакуювати поранених із постраждалою технікою в тилові райони.

Американський Інститут вивчення війни вважає, що українські військові можуть звільнити окупований Куп'янськ протягом 72 годин. Ключовий логістичний вузол ЗС РФ виявився вразливим для ударів української армії, а втрата Куп'янська завадить Росії підтримувати наступальні та оборонні операції на Харківському напрямку.