Спрашивайте у Минобороны: Кремль отказался комментировать потерю Балаклеи войсками РФ

На фоне неудач российской армии Путин планирует поучаствовать в празднованиях ко Дню Москвы, заявил его пресс-секретарь Песков.

Кремль отказывается комментировать освобождение Вооруженными силами Украины города Балаклеи Харьковской области от российских оккупационных сил. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о ситуации в населенном пункте в Министерство обороны государства-агрессора. Об этом в пятницу, 9 сентября, пишет российское агентство "Интерфакс".

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в районе Балаклеи Песков заявил: "Что касается хода специальной военной операции, то это к моему коллеге Конашенкову (представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков — ред.)", — заявил представитель Кремля.

Вместе с тем Песков поделился планами президента РФ Владимира Путина на фоне продолжающихся неудач российских войск. В частности, по словам пресс-секретаря, завтра, 10 сентября, у российского лидера по плану участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Москвы. В частности, в Путин посетит международный центр самбо в Лужниках, международный центр бокса и парк "Зарядье"

"Путин (будет в парке) на торжественном мероприятии, посвященном дню города. Тоже ряд новых объектов, и дороги будут новые, важные для Москвы, и запуск колеса обозрения, которое называется "Солнце Москвы", на ВДНХ", — сказал Песков.

Напомним, вчера, 8 сентября, украинские военные отчитались перед президентом Украины Владимиром Зеленским об освобождении города Балаклея Харьковской области.

Тем временем, по данным аналитиков, Вооруженные силы Украины в ближайшие 72 часа могут освободить Купянск Харьковской области, который находился под российской оккупацией с конца февраля. Тем временем в социальных сетях уже публикуют фотографию, на которой украинские военные запечатлены на въезде в Купянск.