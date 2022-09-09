Бои за Купянск: Минобороны РФ заявляет о переброске резерва на Харьковское направление (видео)

Оборонное ведомство страны-агрессора опубликовало кадры с личным составом и бронетехникой, которые якобы перебрасываются в места активных боевых действий на востоке Украины.

Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик с якобы переброской военной техники и военных на Харьковское направление, где в настоящее время ВСУ освобождают украинские территории. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Как уточняется, оборонное ведомство страны-агрессора предположительно перебрасывает бронетехнику, артиллерию и военных в места активных боевых действий на востоке Украины.

На опубликованных кадрах видно колонну техники, в составе которой есть бронетранспортеры БТР-82А с дополнительной защитой, армейские грузовики, гаубицы "Мста-Б", инженерная и другая техника.

Российский блогер-пропагандист Евгений Поддубный, пишущий о войне в Украине, также проинформировал о переброске российского резерва под Купянск и Изюм.

"Массовая переброска воздушным способом подкрепления под Купянск и Изюм. "Коровы" [вертолеты Ми-26] приземляются практически у линии боевого соприкосновения", – рассказал блогер в своем видео.

Он добавил, что таким образом российское командование перебрасывает бронетехнику и личный состав на Харьковское направление, надеясь "избежать дальнейших прорывов".

Бои за Купянск

Сегодня американский Институт изучения войны в своем обзоре подчеркнул, что бойцы ВСУ могут освободить оккупированный Купянск в течение 72 часов. Город является ключевым логистическим узлом ВС РФ, потеря населенного пункта помешает России поддерживать наступательные и оборонительные операции на Харьковском направлении.

Оккупационный глава Купянского района Максим Губин в своем комментарии "РИА Новости" также подтвердил, что "обстановка в Купянске остается сложной и неоднозначной".

По его словам, активные боевые действия ведутся в Шевченковском районе. При этом оккупант уверяет, что российские военные пока контролируют город.

В то же время в пабликах уже активно публикуют фотографии украинских военных на въезде в город.

Нардеп Алексей Гончаренко также разместил у себя такой снимок, подписав его:

"Купянск, встречай! С возвращением домой, а нормальную краску быстро найдем".

Официальной информации от Генштаба о ситуации в Купянске пока нет.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня рассказал, что украинские военные в последние дни освободили более 1000 квадратных километров. Он отметил, что деоккупация территорий достается бойцам тяжелой ценой, но ВСУ продолжают двигаться вперед.

Вчера стало известно, что украинские военные освободили более 20 населенных пунктов на Харьковском направлении. Также бойцам ВСУ удалось улучшить свои позиции на Херсонском направлении.