ЗСУ звільнили прикордонний Вовчанськ Харківської області (відео)

Місто знаходиться за 3 кілометри від російського кордону і було окуповане армією РФ з першого дня повномасштабного вторгнення — 24 лютого.

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Українські військові звільнили місто Вовчанськ на Харківщині. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України (ДПСУ) у Facebook.

"Вовчанськ вдома. Прикордонники прибрали залишки мотлоху. Слава Україні!", — написали у відомстві.

Деокупований населений пункт знаходиться за три кілометри від російського кордону. Він був захоплений російськими військами першого дня повномасштабного вторгнення Росії — 24 лютого.

У ДПСУ опублікували відео, на якому показали, як дорогою до звільненого міста стоїть покинута російська техніка. У Вовчанську українські військові підпалили російський триколор і зняли плакат із написом "Ми з Росією один народ".

Звільнення Харківської області від ЗС РФ

12 вересня Фокус розбирався, що українським воїнам вдалося звільнити за вихідні на Харківщині. Російські військові втекли з Ізюму та Куп'янська, які є головними містами регіону. Крім того, українські військові вийшли на кордон із Росією на півночі області.

11 вересня Міноборони Росії опублікувало нову карту бойових дій в Україні та підтвердило майже повний відхід армії РФ із Харківської області. На карті видно, що ЗС РФ розмістилися вздовж річки Оскіл.

Міністр оборони України наголошує, що російські військові можуть піти в аналогічний наступ під Харковом. Тому він попередив, що Україні доведеться захищати вже звільнені території від можливої атаки окупантів.

Тим часом у деокупованому Ізюмі проходить зачистка. До міста місцеві жителі зможуть повернутися за десять днів. Мер Валерій Марченко розповів, що в Ізюмі шукають російських військових, які поховалися у приватних будинках.