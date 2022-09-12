ЗС РФ можуть піти в аналогічний контрнаступ під Харковом, — Міноборони

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, розтягнуті російські війська отримають підкріплення і можуть піти у контратаку. А якщо просунутися далеко вглиб, угруповання ЗСУ може опинитися в оточенні.

Міністр оборони України Олексій Резніков попередив, що Україні доведеться захищати деокуповані території від можливого російського контрнаступу, повідомляє Financial Times.

"Контрнаступ звільняє території, і після цього потрібно їх контролювати і бути готовими їх захищати. Звичайно, ми маємо причини для занепокоєння, ця війна роками змушувала нас турбуватися", — заявив глава Міноборони в інтерв'ю західному виданню.

Резніков порівняв український бліцкриг зі сніговою кулею, що котиться з пагорба. За оцінками військових дослідників з Інституту вивчення війни, поки що це наймасштабніша поразка російських військ відтоді, як 24 лютого президент РФ Володимир Путін розпочав масштабне вторгнення в Україну.

За словами Резнікова, українські війська втомилися після шестиденного наступу, але моральний дух залишається високим, і це він назвав ознакою того, що Росії можна завдати поразки.

[ + – ] Контрнаступ ЗСУ на Харківському напрямку.

Резніков попередив, що після того, як розтягнуті російські війська отримають підкріплення, вони можуть піти у контрнаступ. Понад те, нові російські війська можуть взяти угруповання ЗСУ в оточення, якщо вони просунуться надто далеко.

Контрнаступ у Херсонській області

Контрнаступ на херсонському напрямку просувається повільніше через рельєф місцевості. Це сільськогосподарський регіон з іригаційними каналами, які окупанти можуть використовувати як окопи, пояснив міністр оборони України.

Нагадаємо, що ЗСУ вибили війська РФ із понад 20 населених пунктів. За даними Генштабу ЗСУ, військові РФ поспіхом залишають позиції в Харківській області і тікають з награбованим у населення майном.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗС РФ відійшли вглиб Херсонської області, щоб бити артилерією по ЗСУ. На думку польського оглядача Ярослава Вольського, у ЗС РФ спостерігаються складнощі щодо постачання військ боєприпасами на правому березі Дніпра, і вони відійшли назад.