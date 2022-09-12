ЗСУ завдали великої оперативної поразки ЗС РФ на Харківському напрямку, — ISW (фото)

Втрата Ізюма ставить під сумнів початкову стратегію Росії та гарантує, що просування окупантів до Бахмута чи на захід від Донецька не стане вирішальним у битві за Донбас.

Успішний контрнаступ Збройних сил України на Харківському напрямку призводить до розгрому російських військ та знищення осі ЗС РФ у регіоні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни ISW від 10 вересня.

Коментуючи успішне просування ЗСУ аналітики зазначають, що підрозділи ЗС РФ здійснюють масову втечу зі своїх позицій у Харківській області, щоб уникнути оперативного оточення в районі Ізюму.

Понад те, як зазначає ISW, російські війська раніше послабили свою вісь у північній частині Донеччини після перекидання резервних формувань на південь України. Вище зазначені дії призведуть до розгрому ЗС РФ на Харківщині та знищення угруповання, яке дислокувалося на Харківщині.

Аналітики припускають, що військові успіхи України обмежуються не лише Ізюмським районом. Декількома днями раніше в соцмережах з'явилася інформація про звільнення Великого Бурлука, завдяки чому ЗСУ зайняли позиції за 15 кілометрів від державного кордону з РФ.

"Українські сили проникли через російські лінії фронту на глибину до 70 кілометрів у деяких місцях і захопили понад 3000 квадратних кілометрів території за останні п'ять днів з 6 вересня. Це більше території, ніж ЗС РФ захопили під час своїх операцій з квітня. Українські сили, ймовірно, захоплять саме місто Ізюм протягом найближчих 48 годин, якщо вони ще не зробили цього", — продовжили експерти ISW і додали, що деокупація Ізюму стане найбільшим успіхом України з моменту звільнення захопленої частини Київської області.

Просування ЗСУ у південно-східній частині Харківської області, на думку ISW, призупинить наступ ЗС РФ на півночі Донеччини вздовж траси Е40, за допомогою якого російські війська намагалися обійти позиції армії України в районі Слов'янська-Краматорська. Звільнення Ізюма також призвело б до знищення значної кількості особового складу військ Росії та падіння морального духу окупантів.

[ + – ] Контрнаступ ЗСУ на Харківщині призводить до розгрому угруповання ЗС РФ

В оновленому звіті від 11 вересня ISW стверджує, що підрозділи ЗСУ завдали російським військам великої оперативної поразки, зумівши відвоювати майже всю Харківську область. Американські аналітики стверджують, що втрата Ізюму ставить під сумнів початкову стратегію ЗС РФ і гарантує, що просування росіян до Бахмута чи на захід від Донецька не стане вирішальним у битві за Донбас.

Продовжуючи безуспішно штурмувати позиції ЗСУ на сході Донецької області, Росія, як сказано у звіті ISW, витрачає частину вкрай обмеженої своєї бойової могутності.

"Навіть захоплення Бахмута, що малоймовірно, враховуючи, що російські війська протягом кількох тижнів обстрілювали крихітні навколишні населені пункти, більше не сприятиме досягненню початкових цілей цієї фази кампанії, оскільки не буде підтримано наступом із Ізюму на півночі... Також немає підстав вважати, що контрнаступ, оголошений у Херсонській області, є лише прикриттям. ЗСУ атакували і досягли успіхів у кількох важливих точках на західному березі Дніпра, вони перерізали два мости через річку і продовжують утримувати їх перерізаними, а також перешкоджають зусиллям Росії щодо підтримки постачання за допомогою барж та понтонних переправ", — додали аналітики у новому звіті.

[ + – ] ЗСУ завдали великої оперативної поразки Росії, — ISW

Раніше Фокус у своєму матеріалі детально розповідав, які міста ЗСУ змогли відвоювати під час успішного контрнаступу у Харківській області.

Також повідомлялося, що Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив звільнення понад 20 населених пунктів.