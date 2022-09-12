ВСУ нанесли крупное оперативное поражение ВС РФ на Харьковском направлении, — ISW (фото)

Потеря Изюма ставит под сомнение первоначальную стратегию России и гарантирует, что продвижение оккупантов к Бахмуту или на запад от Донецка не станет решающим в битве за Донбасс.

Успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении приводит к разгрому российских войск и уничтожению оси ВС РФ в регионе. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны ISW от 10 сентября.

Комментируя успешное продвижение ВСУ аналитики отмечают, что подразделения ВС РФ осуществляют массовое бегство со своих позиций в Харьковской области, чтобы избежать оперативное окружение в районе Изюма.

Более того, как отмечает ISW, российские войска ранее ослабили свою ось в северной части Донетчины после переброски резервных формирований на юг Украины. Выше указанные действия приведут к разгрому ВС РФ на Харьковщине и уничтожению группировки, которая дислоцировалась на Харьковщине.

Аналитики предпологают, что военные успехи Украины ограничиваются не только Изюмским районом. Несколькими днями ранее в соцсетях появилась информация об освобождении Великого Бурлука, благодаря чему ВСУ заняли позиции в 15 километрах от государственной границы с РФ.

"Украинские силы проникли через российские линии фронта на глубину до 70 километров в некоторых местах и захватили более 3000 квадратных километров территории за последние пять дней с 6 сентября. Это больше территории, чем ВС РФ захватили в ходе своих всех операций с апреля. Украинские силы, вероятно, захватят сам город Изюм в ближайшие 48 часов, если они еще не сделали этого", — продолжили эксперты ISW и добавили, что деоккупация Изюма станет самым большим успехом Украины с момента освобождения захваченной части Киевской области.

Продвижение ВСУ в юго-восточной части Харьковской области, по мнению ISW, приостановит наступление ВС РФ на севере Донетчины вдоль трассы Е40, с помощью которого российские войска пытались обойти позиции армии Украины в районе Славянска-Краматорска. Освобождение Изюма также привело бы к уничтожению значительного числа личного состава войск России и падению морального духа оккупантов.

[ + – ] Контрнаступление ВСУ на Харьковщине приводит к разгрому группировки ВС РФ

В обновленном отчете от 11 сентября ISW утверждает, что подразделения ВСУ нанесли российским войска крупное оперативное поражение, сумев отвоевать почти всю Харьковскую область. Американские аналитики утверждают, что потеря Изюма ставит под сомнение первоначальную стратегию ВС РФ и гарантирует, что продвижение россиян к Бахмуту или на запад от Донецка не станет решающим в битве за Донбасс.

Продолжая безуспешно штурмовать позиции ВСУ на востоке Донецкой области Россия, как сказано в отчете ISW, растрачивает часть крайне ограниченной своей боевой мощи.

"Даже захват Бахмута, что маловероятно, учитывая, что российские войска в течение нескольких недель обстреливали крошечные окрестные населенные пункты, больше не будет способствовать достижению первоначальных целей этой фазы кампании, поскольку не будет поддержан наступлением из Изюма на севере… Также нет оснований считать, что контрнаступление, объявленное в Херсонской области, является лишь прикрытием. ВСУ атаковали и добились успехов в нескольких важных точках на западном берегу Днепра. Они перерезали два моста через реку и продолжают удерживать их перерезанными, а также препятствуют усилиям России по поддержанию снабжения с помощью барж и понтонных переправ", — добавили аналитики в новом отчете.

[ + – ] ВСУ нанесли крупное оперативное поражение России, - ISW

Ранее Фокус в своем материале детально рассказывал, какие города ВСУ смогли отвоевать в ходе успешного контрнаступления в Харьковской области.

Также сообщалось, что Генштаб ВСУ официально подтвердил освобождение более 20 населенных пунктов.