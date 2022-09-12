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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении

ВС РФ могут пойти в аналогичное контрнаступление под Харьковом, — Минобороны (карта)

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области.
Фото: Генштаб ВСУ | Контрнаступление ВСУ в Харьковской области.

По словам министра обороны Алексея Резникова, растянутые российские войска получат подкрепление и могут пойти в контратаку. А если продвинуться далеко вглубь, группировка ВСУ может оказаться в окружении.

Министр обороны Украины Алексей Резников предупредил, что Украине придется защищать деоккуппированные территории от возможного российского контрнаступления, передает Financial Times.

"Контрнаступление освобождает территории, и после этого нужно их контролировать и быть готовыми их защищать. Конечно, у нас есть причины для беспокойства, эта война годами заставляла нас беспокоиться", — заявил глава Минобороны в интервью западному изданию.

Резников сравнил украинский блицкриг со снежным шаром, катящийся с холма. По оценкам военных исследователей из Института изучения войны, пока это самое масштабное поражение российских войск с тех пор, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал масштабное вторжение в Украину.

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Карта освобожденных украинских территорий.

По словам Резникова, украинские войска устали после шестидневного наступления, но моральный дух остается высоким, и это он назвал признаком того, что России можно нанести поражение.

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Контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении.

Резников предупредил, что после того, как растянутые российские войска получат подкрепление, они могут пойти в контрнаступление. Более того, свежие российские войска могут взять группировку ВСУ в окружение, если они продвинутся слишком далеко.

Контрнаступление в Херсонской области

Контрнаступление на херсонском направлении продвигается медленнее, из-за рельефа местности. Это сельскохозяйственный регион с ирригационными каналами, которые оккупанты могут использовать в качестве окопов, пояснил министр обороны Украины.

Напомним, что ВСУ выбили войска РФ из более 20 населенных пунктов. По данным Генштаба ВСУ, военные РФ в спешке оставляют позиции в Харьковской области и бегут с награбленным у населения имуществом.

Ранее Фокус сообщал, что ВС РФ отошли вглубь Херсонской области, чтобы бить артиллерией по ВСУ. По мнению польского обозревателя Ярослава Вольского, у ВС РФ наблюдаются сложности по части снабжения войск боеприпасами на правом берегу Днепра, и они отошли назад.