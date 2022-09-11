У Міноборони Росії показали нову карту бойових дій в Україні та великі втрати територій

Російські війська майже залишили територію Харківської області.

Під час чергового звіту про проведення так званої "спеціальної військової операції" речник Міноборони РФ Ігор Конашенков показав нову карту бойових дій на території України. Судячи з цієї карти, російські війська втратили контроль над великою територією, яку вони окупували на Харківщині.

Під час звіту, розміщеного в офіційному Telegram-каналі Міноборони РФ, Конашенков заявив, що станом на 11 вересня 2022 року російські війська продовжують завдавати "ракетних та артилерійських ударів" по позиціях нашої армії в Харківській області. У повідомленні згадується про нібито ураження "живої сили та техніки" ЗСУ в районах Чугуєва, Куп'янська та Нової Водолаги.

Те, що в Міноборони показали нову карту, на якій показано оновлену лінію фронту, говорить про те, що де-факто в Росії визнали втрату величезних раніше окупованих територій України в Харківській області, хоча, звичайно, про це в черговому зведенні не йдеться ні слова.

Варто зауважити, що глава Офісу президента України вже натякнув у своєму Twitter на визволення Вовчанська на Харківщині.

Фокус уже писав про те, що нашим військам вдалося звільнити від російської окупації ще 2 населені пункти на Харківщині.

Також Фокус писав про те, що Рамзан Кадиров не вважає відступ армії РФ із Харківської області поразкою та бачить у цьому свої плюси. З іншого боку, він має намір звернутися до Міноборони РФ, щоб там змінили стратегію ведення війни проти України.

Як уже писав Фокус, втрата Ізюма — це найважча поразка Росії у війні з Україною з березневого відступу армії РФ з Київської області.

За словами Конашенкова, армія РФ завдавала ударів лише по військових об'єктах України. Але, як уже писав Фокус, внаслідок нічних обстрілів у Дніпропетровській області поранено 4 особи, а на Донеччині загинуло 6 осіб. Водночас зруйновано багато житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури.