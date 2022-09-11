ЗСУ звільнили ще два населені пункти в Харківській області: що відомо

Прапор України піднято в селі Велика Комишуваха та смт Чкаловське.

Українська армія звільнила під час контрнаступу ще два населені пункти в Харківській області. Це село Велика Комишуваха, яке знаходиться на захід від Ізюма та смт Чкаловське, яке знаходиться на південний схід від Чугуєва.

Про те, що український прапор піднято в селі Велика Комишуваха, повідомляв журналіст Андрій Цаплієнко, а про звільнення смт Чкаловське повідомив, розмістивши відповідне відео у своєму Telegram-каналі Володимир Зеленський. Повідомляється, що Чкаловське звільнили воїни 14-ї окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого.

Щодо загальної ситуації на фронті, то Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook повідомляє, що станом на ранок, 11 вересня, окупанти намагаються взяти під повний контроль територію Донецької області, а також намагаються утримувати раніше зайняті рубежі в Херсонській та частині Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

[ + – ] Українські війська звільнили село Велика Камишуваха в Харківській області Фото: Скриншот

Минулої доби ворог наніс по військових і цивільних об'єктах 16 ракетних і 34 авіаудари. Від цього постраждали 28 населених пунктів України. На Харківському напрямку підрозділи російської 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії залишилися без шляхів постачання.

[ + – ] Українські війська звільнили смт Чкалівське в Харківській області Фото: Скриншот

Відомо в тому, що з противника значні санітарні втрати в цьому напрямі. Минулої доби 75 поранених солдатів доставили в Бєлгородську область і понад сотню поранених російських солдатів відправили в Москву.

За даними Генштабу, наразі українська армія продовжує звільняти населені пункти Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області.

Минулої доби українська авіація, яка підтримує наступ на землі, знищила 4 зенітні ракетні комплекси росіян, 4 опорні пункти окупантів і 15 місць скупчення живої сили і техніки ворога.

Також підрозділи ППО України "приземлили" 2 російські літаки Су-25 та Су-34, а також 1 вертоліт Ка-52.

На тлі успішного контрнаступу ЗСУ в Харківській області глава Чечні Рамзан Кадиров, як уже писав Фокус, назвав ситуацію з відступом російських військ "офігенною".

Також Фокус писав про те, що російські війська завдали ракетного удару по Дніпру і Нікополю. В наслідок цього постраждали 4 особи та зруйновано багато будівель.

Як уже писав Фокус, під час контрнаступу ЗСУ, за словами президента України, нашим воїнам вдалося звільнити майже 2 тисячі кв. км території нашої країни.