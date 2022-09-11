ВСУ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области: что известно

Флаг Украины поднят в селе Большая Камышеваха и пгт Чкаловское.

Украинская армия освободила в ходе контрнаступления еще два населенных пункта в Харьковской области. Это село Большая Камышеваха, которое находится западнее Изюма и пгт Чкаловское, которое находится на юго-восток от Чугуева.

О том, что украинский флаг поднят в селе Большая Камышеваха сообщал журналист Андрей Цаплиенко, а об освобождении пгт Чкаловское сообщил, разместив соответствующее видео в своем Telegram-канале Владимир Зеленский. Сообщается что Чкаловское освободили воины 14-й отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого.

Что касается общей ситуации на фронте, то Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook сообщает, что по состоянию на утро, 11 сентября, оккупанты пытаются взять под полный контроль территорию Донецкой области, а также пытаются удерживать ранее занятые рубежи В Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

[ + – ] Украинские войска освободили село Большая Камышеваха в Харьковской области Фото: Скриншот

За прошедшие сутки враг нанес по военным и гражданским объектам 16 ракетных и 34 авиаудара. От этого пострадали 28 населенных пунктов Украины. На Харьковском направлении подразделения российской 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии остались без путей снабжения.

[ + – ] Украинские войска освободили пгт Чкаловское в Харьковской области Фото: Скриншот

Известно о том, что у противника значительные санитарные потери на этом направлении. За прошедшие сутки 75 раненых солдат доставили в Белгородскую область и более сотни раненых российских солдат отправили в Москву.

По данным Генштаба, сейчас украинская армия продолжает освобождать населенные пункты Купянского и Изюмского районов Харьковской области.

За прошедшие сутки украинская авиация, которая поддерживает наступление на земле, уничтожила 4 зенитных ракетных комплекса россиян, 4 опорных пункта оккупантов и 15 мест скопления живой силы и техники врага.

Также подразделения ПВО Украины "приземлили" 2 российских самолета Су-25 и Су-34, а также 1 вертолет Ка-52.

На фоне успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области, глава Чечни Рамзан Кадыров , как уже писал Фокус, назвал ситуацию с отступлением российских войск "офигенной".

Также Фокус, писал о том, что российские войска нанесли ракетный удар по Днепру и Никополю. В результате пострадали 4 человека и разрушено много зданий.

Как уже писал Фокус, в ходе контрнаступления ВСУ, по словам президента Украины, нашим воинам удалось освободить почти 2 тысячи кв. км территории нашей страны.