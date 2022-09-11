Российские войска нанесли ракетный удар по центру Днепра: есть пострадавшие (фото)

В результате обстрелов Днепра и Никополя пострадали 4 человека. Они получили ранения разной степени тяжести.

Российские войска в ночь на 11 сентября нанесли серию ракетных ударов по центру Днепра, Никополю, а также по Марганецкой общине Днепропетровской области. Разрушено много зданий и ранено 4 человека, трое из которых находятся в больнице. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

По словам Резниченко, в центр Днепра ночью в жилой квартал попала российская ракета. В результате удара ранения получил 72-летний житель города, который в тяжелом состоянии находится в больнице. В результате ракетного удара по Днепру были разрушены административные здания, магазины, жилые дома, рынок и складские помещения.

Также в ночь на 11 сентября российские оккупанты обстреливали из "Градов" город Никополь. По этому населенному пункту россияне стреляли 3 раза за ночь.По оценкам в город попало больше 35 снарядов, которые были выпущены российскими войсками из "Градов" и тяжелой артиллерии. В результате обстрела Никополя ранения получили 3 жителя города: двое мужчин и женщина. Мужчины в состоянии средней тяжести находятся в больнице.

[ + – ] Российские войска в ночь на 11 сентября нанесли серию ракетных ударов по центру Днепра, Никополю, а также по Марганецкой общине Днепропетровской области. Разрушено много зданий и ранено 4 человека, трое из которых находятся в больнице Фото: Telegram

По словам Резниченко, в Никополе в результате обстрелов города повреждения получили 35 многоэтажек и частных домов. Также под обстрелы попали объект промышленной инфраструктуры, несколько учебных заведений, амбулатория, газопроводы, линии электропередач и автомобили местных жителей.

Под обстрелами ВС РФ оказалась и Марганецкая община, но пока о разрушениях и раненых сообщений нет.

В тоже время, как уже писал Фокус на южном театре военных действий, а именно в Херсонской области, украинская армия продвинулась вперед на десятки километров.

Также, учитывая успешное контрнаступление нашей армии, в результате чего уже было освобождено 2 тысячи квадратных километров нашей территории, министр обороны Украины заявил, что российские войска будут бежать и рассказал о сроках окончания войны с Россией.