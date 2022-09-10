Россияне будут убегать: Резников рассказал о сроках окончания войны

Министр обороны Украины убежден, что после нескольких побед ВСУ линия обороны россиян дрогнет и фронт посыплется.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "РБК-Украина" заявил, что прогнозировать дату окончания войны весьма сложно. Однако, он чувствует, что воевать придется недолго — когда Вооруженные силы Украины одержат на фронте еще несколько побед, российская линия обороны дрогнет и оккупанты начнут убегать.

Глава оборонного ведомства уверен, что даже относительно небольшие победы ВСУ приведут к тому, что фронт россиян посыплется, и этому также будет способствовать разрушение складов и логистических цепочек.

"Я убежден, еще несколько успехов на фронте в качестве определенных пусть небольших, но побед, когда войска россиян будут бежать, а они будут, поверьте мне… Это будет, как лавина, дрогнет одна линия обороны, и оно посыплется", — сказал Резников.

По его словам, раньше существовало представление об украинских вооруженных силах, как о "маленькой советской армии", которая вступила в борьбу с огромной, и поэтому мировой сообщество в своем большинстве верило не в победу Украины, а в ее скорое поражение.

"Наши Вооруженные силы воспринимали как маленькую советскую армию, которая будет противостоять большой советской армии. То есть сойдутся две советские армии, только огромная и маленькая. Конечно, маленькая проигрывает большой, потому что одинаковые стандарты, подходы, вооружение…" — отметил Резников.

Однако практика показала, что это совсем не так, поскольку российских солдат, которые думали, что их будут встречать в Киеве с цветами, начали убивать. По мнению министра обороны, здесь сыграл тот фактор, что у украинцев нет другого варианта, кроме выживания как нация, которая защищает свою землю. В то же время солдаты ВС РФ не имеют морали и цели за что воевать.

Резников также сказал, что есть несколько критериев, которые будут свидетельствовать об окончании войны. Первый из них формально-юридический — восстановление контроля над территориями в границах 1991 года. Второй — реалистичный и жизненный — это когда люди будут обсуждать, сидя в самолете, когда и где они будут отдыхать.

"Когда мы с вами встретимся в аэропорту "Борисполь", вы будете садиться на самолет с членами своей семьи, вылетая, например, в Турцию, а я со своей женой буду вылетать, условно говоря, тоже в Турцию, и мы с вами будем обсуждать, в каком отеле вы планируете остановиться на отдых… Это означает, что в Украине наступил мир", — сказал Резников.

Ранее сообщалось, что министр обороны Алексей Резников подытожил результат встречи с западными союзниками в формате "Рамштайн". По его словам, одним из важных моментов было обсуждение эффективной программы подготовки бойцов ВСУ в Великобритании, через которую пройдут обучение около 30 тысяч украинских бойцов.