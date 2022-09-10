"Встреча с большими друзьями": Резников подвел итоги "Рамштайн-5"

Министр обороны Украины отметил создание программ подготовки украинских бойцов в Великобритании, по которой будет подготовлено к боевым действия 30 тысяч военнослужащих ВСУ.

Министр обороны Алексей Резников опубликовал в своем Facebook пост, где подвел итоге встречи с западными союзниками в рамках формата "Рамштайн-5", которая состоялась 8 сентября на немецкой авиабазе. Глава оборонного ведомства отметил сдвиги в решении по поставкам систем ПВО, очередной пакет помощи Украине в размере $675 млн, а также эффективную программу подготовки бойцов ВСУ в Великобритании.

В целом Резников оценил очередную встречу в формате "Рамштайн" как насыщенную и плодотворную, где украинская делегация, по словам главы Минобороны, вела диалог с "большими друзьями Украины" — министром обороны США Ллойдом Остином, главой Объединенного комитета начальников штабов армии США генералом Марком Милли, министром обороны Великобритании Беном Уоллесом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Резников считает, что "Рамштайн-5" — это еще один шаг навстречу вступления де-факто Украины в Североатлантический альянс.

Резников отметил, что западные союзники были позитивно поражены динамикой действий украинских подразделений на юге и востоке страны.

"Так сложилось, что на каждом "Рамштайне" раздаются определенные ключевые слова, определяющие фокус обсуждения. На первой встрече в апреле это были слова Timing и Transition. Тогда мы убеждали партнеров как можно быстрее обеспечить нашу армию тяжелой техникой западных образцов и начать переход на западное вооружение в целом", — написал министр.

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Касаемо очередных пакетов военной помощи Украине глава Минобороны сообщил, что речь шла о поставках высокоточных боеприпасов к системам залпового огня и к ствольной артиллерии.

"Украина получила сотни единиц 105-мм и 155-мм артиллерии и их боеприпасы. Только 155 мм калибра у нас 7 типов пушек и САУ. Украинские воины наводят ужас врага с помощью точных и неотразимых ударов M142 Himars, M270 MLRS и MARS II. Ракеты HARM уже оставляют врага без радаров", — пишет Резников.

Также были упомянуты противокорабельные ракеты Harpoon, эффективность которых в паре с нашими "Нептунами" могут подтвердить военнослужащие ВМСУ.

Особое внимание было уделено комплексам NASAMS и созданию трехуровневой системы ПВО/ПРО, которые сделают небо над Украиной гораздо безопасней. В этом же ключе обсуждался вопрос важности наличия программ по обучению украинских защитников в Великобритании, в которой активно участвуют специалисты из Канады, Новой Зеландии, Нидерландов, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии.

"Тысячи наших воинов уже окончили этот курс. Более полутора тысяч учатся прямо сейчас. Представьте – только по этой программе будет подготовлено 30 тысяч бойцов, которые вернутся в Украину полностью готовы к бою – со знаниями, одетыми, со средствами индивидуальной бронезащиты и т.д. Это скелет минимум 6 бригад. Есть еще другие программы", — подчеркнул Резников.

Подытожив результаты встречи, министр обороны Украины заявил, что несмотря на сложность ситуации на фронтах нашей страны, украинские защитники успешно и самоотверженно противостоят врагу, и в этом немалая заслуга союзников, которые проявляют последовательность в своей поддержке.

"Это очень тяжелая битва, она – на нашей земле, мы несем болезненные потери. Но цена поражения – уничтожение Украины и украинского народа. Главное. Во время Рамштайна партнеры четко заявили: мы с вами до конца войны, а именно – к победе Украины", — резюмировал Резников.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин в ходе выступления на открытии заседания "Рамштайн" в Германии заявил о готовности союзников помогать Украине в долгосрочной перспективе. По его словам, Вашингтон готов модернизировать оборонную базу страны для обеспечения потребностей украинской армии.