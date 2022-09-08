Лицо войны меняется: США и союзники будут помогать Украине в долгосрочной перспективе

В Штатах заявляют о готовности модернизировать свою оборонную базу для удовлетворения потребностей украинской армии для обороны.

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе выступления на открытии заседания "Рамштайн" в Германии заявил о готовности союзников помогать Украине в долгосрочной перспективе. Об этом сообщается в пресс-релизе Пентагона.

Украинские союзники будут совместно работать над долгосрочной помощью. США и союзники будут тренировать силы ВСУ в долгосрочной перспективе. Будут модернизироваться предприятия и оборонная база для удовлетворения потребностей Украины в самообороне в долгосрочной перспективе.

"Это означает постоянный и решительный поток возможностей сейчас. Это означает неотложный переход к инновациям и того, чтобы подтолкнуть все наши оборонно-промышленные базы для обеспечения Украины инструментами, которые понадобятся для тяжелого пути вперед. И это означает обновление и углубление нашей решительности стоять рядом с Украиной с поддержкой и силой, которые не зависят от любого конкретного звонка", — подчеркнул Ллойд Остин.

Сегодня, 8 сентября на базе "Рамштайна" будет обсуждаться вопрос основных этапов организации международной тренировочной миссии для украинской армии.

Также Остин отметил один важный момент с момента первого заседания по формату "Рамштайн". Украинская армия начала контрнаступление на юге страны благодаря полученным возможностям из Запада бороться и вернуть оккупированные территории.

Напомним, Ллойд Остин анонсировал поставку вооружения Украине на 675 млн долларов. В пакет помощи войдут гаубицы, ракеты и Хамви.

Ранее Эстония заявила, что они также готовы обучать украинских солдат. Однако важно при этом, что продолжались поставки оружия для ВСУ.