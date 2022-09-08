Обличчя війни змінюється: США та союзники допомагатимуть Україні у довгостроковій перспективі

У Штатах заявляють про готовність модернізувати свою оборонну базу для задоволення потреб української армії для оборони.

Міністр оборони США Ллойд Остін під час виступу на відкритті засідання "Рамштайн" у Німеччині заявив про готовність союзників допомагати Україні у довгостроковій перспективі. Про це повідомляється у пресрелізі Пентагону.

Українські союзники спільно працюватимуть над довгостроковою допомогою. США та союзники тренуватимуть сили ЗСУ в довгостроковій перспективі. Будуть модернізовуватися підприємства й оборонна база для задоволення потреб України у самообороні у довгостроковій перспективі.

"Це означає постійний і рішучий потік можливостей зараз. Це означає невідкладний перехід до інновацій і того, щоб підштовхнути всі наші оборонно-промислові бази для забезпечення України інструментами, які знадобляться для важкого шляху вперед. І це означає оновлення і поглиблення нашої рішучості стояти поряд з Україною з підтримкою та силою, які не залежать від будь-якого конкретного дзвінка", — наголосив Ллойд Остін.

Сьогодні, 8 вересня, на базі "Рамштайну" обговорюватиметься питання основних етапів організації міжнародної тренувальної місії для української армії.

Також Остін наголосив на одному важливому моменті з моменту першого засідання за форматом "Рамштайн". Українська армія розпочала контрнаступ на півдні країни завдяки отриманим можливостям із Заходу боротися і повернути окуповані території.

Нагадаємо, Ллойд Остін анонсував постачання озброєння Україні на 675 млн доларів. У пакет допомоги увійдуть гаубиці, ракети та Хамві.

Раніше Естонія заявила, що вони також готові навчати українських солдат. Однак важливо при цьому, що продовжувалося постачання зброї для ЗСУ.