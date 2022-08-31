Підтримка України в пріоритеті: Естонія готова навчати українських солдатів, — міністр оборони

За словами Ханно Певкура, важливо, щоб процес навчання йшов паралельно з наданням зброї Україні, і підтримка має тривати стільки, скільки потрібно.

30 серпня на неформальній зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу в Празі міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтримав пропозицію Європейської служби зовнішніх зв'язків створити навчальну місію для ЗСУ. Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії.

"Естонія вже якийсь час робить свій внесок у навчання українських збройних сил і продовжуватиме це робити, тому ми готові брати участь і в цій місії. Однак важливо, щоб ця місія доповнювала збройову допомогу Україні та йшла рука об руку з уже активними навчальними заходами", — сказав Певкур.

[ + – ] Неформальна зустріч міністрів оборони країн ЄС відбулася в Празі 30 серпня

У центрі уваги неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС була постійна допомога Україні та підвищення обороноздатності держав-членів.

"Підтримка України в різний спосіб була та залишиться пріоритетом. Ми повинні допомагати Україні стільки, скільки потрібно, і так швидко, як це потрібно. Зараз важливо збільшити й прискорити надання військової допомоги Україні, а також забезпечити постійну та довгострокову підтримку України Європейським фондом миру", — сказав міністр.

Міністри оборони також обговорили пропозицію Єврокомісії щодо підтримки спільних закупівель держав-членів для відновлення найважливіших військових постачань.

"Європейський союз може та повинен робити більше для підтримки інвестицій держав-членів у підвищення обороноздатності, — зазначив Певкур. — Держави-члени пожертвували значну частину своїх постачань на допомогу Україні. Тепер нам необхідно направити додаткові зусилля на те, щоб одночасно продовжувати допомагати Україні та підтримувати обороноздатність держав-членів.

Що таке Європейський фонд миру?

Європейський фонд миру — це інструмент військової допомоги ЄС, який уже виділив 2,5 млрд євро на підтримку обороноздатності держав-членів і відновлення військових запасів, які були надані як допомога Україні.

Нагадаємо, у червні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон запропонував розпочати масштабну навчальну програму для ЗСУ. За словами прем’єра, кожні 120 днів навчання зможуть проходити 10 тис. українських військовослужбовців.

Через півтора місяця посол України в Сполученому Королівстві Вадим Пристайко повідомив, що Великобританія проводить навчання українських військовослужбовців одразу на чотирьох полігонах. За його словами, тренувальне озброєння незабаром буде направлене в Україну як військова допомога.