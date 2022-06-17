10 тисяч солдат кожні 120 днів: Джонсон запропонував масштабну програму навчання ЗСУ

Політик пообіцяв, що Великобританія допомагатиме українцям доти, доки російські війська не розгромлять.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час сьогоднішнього візиту до Києва запропонував президентові України Володимиру Зеленському розпочати масштабну навчальну програму для ЗСУ, повідомляє Reuters. За словами прем'єра, кожен 120 днів навчання зможуть проходити 10 тисяч українських військовослужбовців.

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"Мій візит сьогодні, в розпал цієї війни, має надіслати українському народу чіткий і простий сигнал: Великобританія з вами, і ми будемо з вами, поки ви зрештою не переможете", — наголосив Джонсон.

Нагадаємо, голова об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Марк Міллі повідомив, що перші 60 українських артилеристів закінчили навчання поводження з РСЗВ HIMARS. Крім цього, 420 українських солдатів навчилися поводитися з гаубицею M777, 300 — із самохідною установкою M109, 129 — освоїли бронетранспортери 113, 100 — навчилися використовувати безпілотники.

Раніше Міллі заявив, що США навчають українців поводження з РСЗВ HIMARS за прискореною програмою.

Також міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт повідомила, що незабаром завершиться навчання українських військових на німецьких самохідних гаубицях Panzerhaubitze 2000. Після цього озброєння зможуть відправити до зони бойових дій.

13 червня радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, скільки зброї потрібно Україні для перемоги над Росією: 1000 гаубиць 155 калібру, 300 РСЗВ, 500 танків, 2000 одиниць бронетехніки та 1000 дронів.