Сотні РСЗВ і тисячі гаубиць із дронами: в ОП назвали, скільки зброї потрібно для видворення РФ
За словами Михайла Подоляка, для завершення війни Україні потрібен паритет із РФ щодо важкої зброї.
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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав необхідну кількість зброї, щоб досягти паритету з РФ. Про це він написав у "Твіттері".
У середу, 15 червня, відбудеться зустріч міністрів оборони країн світу в Брюсселі, так званий "Рамштайн-3". Там Подоляк чекає на відповідні рішення для видворення РФ із України.
"Буду прямолінійним. Щоб завершити війну та викинути Росію з України, нам потрібен паритет важкої зброї", — написав радник голови ОП.
Подоляк виділив такі зразки:
- 1000 гаубиць калібром 155 мм
- 300 РСЗВ
- 500 танків
- 2000 одиниць бронетехніки
- 1000 дронів
Зазначимо, на зустріч у форматі "Рамштайн-3" запросили міністрів оборони країн світу, аби обговорити війну в Україні. У Пентагоні заявили, що запрошення отримали всі.
Нагадаємо, Подоляк уже заявляв, що справжню боєздатність РФ усі б побачили, коли Україна мала б паритет щодо зброї.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що Україні потрібно більше гаубиць 155-мм калібру в найкоротші терміни.