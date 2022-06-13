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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Сотні РСЗВ і тисячі гаубиць із дронами: в ОП назвали, скільки зброї потрібно для видворення РФ

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подоляк про зброю
Фото: Скрін відео

За словами Михайла Подоляка, для завершення війни Україні потрібен паритет із РФ щодо важкої зброї.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав необхідну кількість зброї, щоб досягти паритету з РФ. Про це він написав у "Твіттері".

У середу, 15 червня, відбудеться зустріч міністрів оборони країн світу в Брюсселі, так званий "Рамштайн-3". Там Подоляк чекає на відповідні рішення для видворення РФ із України.

"Буду прямолінійним. Щоб завершити війну та викинути Росію з України, нам потрібен паритет важкої зброї", — написав радник голови ОП.

Подоляк виділив такі зразки:

  • 1000 гаубиць калібром 155 мм
  • 300 РСЗВ
  • 500 танків
  • 2000 одиниць бронетехніки
  • 1000 дронів

Зазначимо, на зустріч у форматі "Рамштайн-3" запросили міністрів оборони країн світу, аби обговорити війну в Україні. У Пентагоні заявили, що запрошення отримали всі.

Нагадаємо, Подоляк уже заявляв, що справжню боєздатність РФ усі б побачили, коли Україна мала б паритет щодо зброї.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що Україні потрібно більше гаубиць 155-мм калібру в найкоротші терміни.