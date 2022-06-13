Контрнаступ, удари по території РФ і озброєння: Залужний поговорив із генералом США

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що на деяких напрямках армія перейшла до контрнаступних дій. Також військові відповідають на удари з російської території.

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальника штабів США генералом Марком Міллі. У ході переговорів Залужний розповів про перебіг ведення бойових дій.

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Основні зусилля зосереджені на Луганщині

Залужний зазначив, що основні сили ворог кинув на північ Луганської області. Він масово застосовує артилерію. В цьому озброєнні ЗС РФ мають десятикратну перевагу. Однак, незважаючи на це, ЗСУ продовжують утримувати позиції.

У Сєвєродонецьку російські війська зосередили до 7 батальйонно-тактичних груп. Залужний заявив, що ворога вдалося зупинити. Тому через невдачі на Луганському напрямку окупанти відновили обстріл житлових кварталів Харкова.

Україна відповідає на обстріл із російської території

За словами Залужного, російські війська обстрілюють артилерією та мінометами підрозділу сил оборони в Чернігівській і Сумській областях.

"Ми ведемо вогонь у відповідь", — наголосив головнокомандувач.

ЗСУ перейшли в контрнаступ

Сьогодні ширина фронту становить 2450 км, у тому числі на 1105 км ведуться активні бойові дії. На певних ділянках ЗСУ перейшли до контрнаступальних дій.

Потрібно більше артилерії

Валерій Залужний повторив прохання до Міллі — передати армії більше артилерійських систем калібру 155-мм у найкоротші терміни. Також було озвучено стратегічні цілі Генштабу ЗСУ. Це має забезпечити прозорість взаємодій із партнерами, а також чіткі кількісні та часові межі допомоги.

Нагадаємо, мер Мелітополя заявив, що ЗСУ відкинули війська РФ на 5-7 км від Запоріжжя.

За словами журналіста Андрія Цаплієнка, ЗСУ впритул підійшли до Ізюма в Харківській області.