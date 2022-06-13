Контрнаступление, удары по территории РФ и вооружение: Залужный поговорил с генералом США

Главнокомандующий ВСУ отметил, что в некоторых направлениях армия перешла к контрнаступательным действиям. Также военные отвечают на удары с российской территории.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальника штабов США генералом Марком Милли. В ходе переговоров Залужный рассказал о ходе ведения боевых действий.

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Основные усилия сосредоточены на Луганщине

Залужный отметил, что основные силы враг бросил на севере Луганской области. Он массово применяет артиллерию. По этому вооружению ВС РФ имеют десятикратное преимущество. Однако несмотря на это, ВСУ продолжают удерживать позиции.

В Северодонецке российские войска сосредоточили до 7 батальонно-тактических групп. Залужный заявил, что врага удалось остановить. Поэтому из-за неудач на Луганском направлении, оккупанты возобновили обстрелы жилых кварталов Харькова.

Украина отвечает на обстрелы с российской территории

По словам Залужного, российские войска обстреливают артиллерией и минометами подразделения сил обороны в Черниговской и Сумской областях.

"Мы ведем огонь в ответ", — подчеркнул главнокомандующий.

ВСУ перешли в контрнаступление

По состоянию на сегодняшний момент ширина фронта составляет 2450 км, из которых на 1105 ведутся активные боевые действия. На определенных участках ВСУ перешли к контрнаступательным действиям.

Нужно больше артиллерии

Валерий Залужный повторил просьбу к Милли — передать армии больше артиллерийских систем калибра 155-мм в самые короткие сроки. Также были озвучены стратегические цели Генштаба ВСУ. Это должно обеспечить прозрачность взаимодействий с партнерами, а также четкие количественные и временные рамки помощи.

Напомним, мэр Мелитополя заявил, что ВСУ отбросили войска РФ на 5-7 км от Запорожья.

По словам журналиста Андрея Цаплиенко, ВСУ вплотную подошли к Изюму в Харьковской области.