"Осадки от ВСУ калибра 155 мм": оккупантов отбросили на 5-7 км от Запорожья, — мэр
По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, ВС РФ передислоцирует войска с Запорожского направления на Херсонское из-за ударов украинской артиллерии.
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Согласно сообщениям мэра Мелитополя Ивана Федорова, за последние две недели нашим военным удалось отодвинуть линию фронта на 5-7 километров от Запорожья. Об этом Федоров рассказал в эфире телемарафона.
"Есть факты. За последние две недели на 5-7 км отодвинули линию фронта от Запорожья, — объяснил он, — поэтому будет деоккупация и Мелитополя, и других городов".
По словам Федорова, российское военное командование передислоцирует войска с Запорожского направления на Херсонское из-за "осадков от ВСУ" в виде ударов артиллерийских установок 155 мм.
По оценкам мелитопольского градоначальника, оккупантов во время псевдореферендума поддержат только 3-5% из местных жителей, остальные же будут против.
Напомним, оккупационная администрация Мелитополя срочно ищет дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники. Они хотят хранить в них тела убитых русских кафиров.
Ранее Фокус сообщал, что в Мелитополе недостаточно холодильников, в которых можно было бы хранить тела погибших российских солдат. Поэтому под импровизированный морг обустроили местный мясокомбинат и ищут дополнительные морозильные камеры.