В Мелитополе не хватает холодильников для хранения трупов солдат ВС РФ, — военная разведка

По данным ГУР, оккупанты решили использовать морозильные камеры местного мясокомбината для хранения "груза 200" и переоборудовали предприятие в морг.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В оккупированном Мелитополе зафиксирована нехватка холодильников для хранения тел убитых российских военнослужащих. Об этом информирует пресс-центр Главного управления разведки Минобороны Украины.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным силовиков, для решения этой проблемы мясокомбинат Мелитополя оккупационные власти переоборудовали в морг, который полностью забит телами ликвидированных солдат ВС РФ. Более того, как утверждает ГУР, предприятие больше не в состоянии принимать новые "грузы 200".

Как отмечают в ведомстве, 6 июня руководство ВС РФ прибыло на территорию комбината "Арон-М" для изучения его мощностей и морозильных камер. Оккупанты посчитали оборудование предприятия пригодным для хранения тел убитых военнослужащих и приняли решение переоборудовать компанию в морг.

"Руководство компании было уведомлено о решении по временному их (морозильных камер — ред.) использованию на безвозмездной основе для хранения тел погибших военнослужащих. Отмечается, что в настоящее время в Мелитополь активно привозят трупы россиян, которые погибли во время боев на направлении Пологи — Гуляйполе", — говорится в сообщении военной разведки.

ГУР МОУ также отмечает, что военно-политическое руководство России на протяжении длительного времени хранит тела убитых военнослужащих, чтобы скрыть реальные потери ВС РФ от российского общества.

Напомним, 7 июня американский Институт изучения войны ISW сообщил о том, что ВС РФ отводят свои подразделения из Запорожской области. По данным аналитиков, в Мелитополе и Васильевке зафиксирована передислокация российских военнослужащих в направлении Херсона, где оккупанты ожидают возможное контрнаступление ВСУ.

Также сообщалось, что оккупационная администрация в Мелитополе начала подготовку для проведения референдума о вхождении неподконтрольных Киеву территорий в состав РФ.