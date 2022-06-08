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Военный Фокус Российско-украинская война

Россия отводит свои войска с позиций на юге Украины, — ISW (фото)

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Херсон ISW оккупанты ВС РФ передислокация отступление Запорожская область
Подразделения ВС РФ отступают из Запорожской области

Оккупанты, по данным американских аналитиков, могут передислоцироваться под Херсон для предотвращения контрнаступления ВСУ.

Подразделения ВС РФ отходят с ранее занятых позиций на оккупированной части Запорожской области. Об этом говорится в отчете Института исследования войны ISW от 7 июня.

Американские аналитики предполагают, что оккупационные формирования отступают со своих позиций в Запорожской области по двум причинам.

По данным ISW, подразделения ВС РФ могут специально выводить из неподконтрольных Киеву Мелитополя и Васильевки, чтобы укрепить линию оборону в Херсонской области. Не исключено, что военное командование России также отдало приказ на передислокацию пострадавших в результате боевых действий формирований в тыловые районы.

В этом контексте ISW упоминает недавнее заявление руководителя Запорожской областной военно-гражданской администрации Александра Старуха о том, что некоторые подразделения ВС РФ отступают из Мелитополя и Васильевки в направлении оккупированного Херсона.

"Российские силы на южной оси передислоцируются из Запорожской области в сторону Херсонской области, вероятно, для поддержки российских оборонительных позиций, которым угрожают украинские контратаки вдоль границы Николаевско-Херсонской области к югу от Давыдова Брода. Российские войска также вели боестолкновения в трех прифронтовых населенных пунктах, но 7 июня не начали наступательные действия в Запорожской области", — говорится в отчете Института исследования войны.

Херсон ISW оккупанты ВС РФ передислокация отступление Запорожская область
Подразделения ВС РФ отступают из Запорожской области

Напомним, 7 июня Запорожская ОВА сообщила о передислокации некоторых подразделений ВС РФ на оккупированной части региона. По данным военной администрации, захватчики отходят из Мелитопольского и части Васильевского района, и двигаются в направлении неподконтрольного Херсона для предотвращения возможных контрнаступлений ВСУ.

Также сообщалось, что Военно-морским силам Украины удалось оттеснить российский флот на 100 километров от прибережной зоны. Аналитики из американского ISW предположили, что оккупантам пришлось отступить из-за давления и поставок Киеву противокорабельных ракет.