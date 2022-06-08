Россия отводит свои войска с позиций на юге Украины, — ISW (фото)

Оккупанты, по данным американских аналитиков, могут передислоцироваться под Херсон для предотвращения контрнаступления ВСУ.

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Подразделения ВС РФ отходят с ранее занятых позиций на оккупированной части Запорожской области. Об этом говорится в отчете Института исследования войны ISW от 7 июня.

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Американские аналитики предполагают, что оккупационные формирования отступают со своих позиций в Запорожской области по двум причинам.

По данным ISW, подразделения ВС РФ могут специально выводить из неподконтрольных Киеву Мелитополя и Васильевки, чтобы укрепить линию оборону в Херсонской области. Не исключено, что военное командование России также отдало приказ на передислокацию пострадавших в результате боевых действий формирований в тыловые районы.

В этом контексте ISW упоминает недавнее заявление руководителя Запорожской областной военно-гражданской администрации Александра Старуха о том, что некоторые подразделения ВС РФ отступают из Мелитополя и Васильевки в направлении оккупированного Херсона.

"Российские силы на южной оси передислоцируются из Запорожской области в сторону Херсонской области, вероятно, для поддержки российских оборонительных позиций, которым угрожают украинские контратаки вдоль границы Николаевско-Херсонской области к югу от Давыдова Брода. Российские войска также вели боестолкновения в трех прифронтовых населенных пунктах, но 7 июня не начали наступательные действия в Запорожской области", — говорится в отчете Института исследования войны.

[ + – ] Подразделения ВС РФ отступают из Запорожской области

Напомним, 7 июня Запорожская ОВА сообщила о передислокации некоторых подразделений ВС РФ на оккупированной части региона. По данным военной администрации, захватчики отходят из Мелитопольского и части Васильевского района, и двигаются в направлении неподконтрольного Херсона для предотвращения возможных контрнаступлений ВСУ.

Также сообщалось, что Военно-морским силам Украины удалось оттеснить российский флот на 100 километров от прибережной зоны. Аналитики из американского ISW предположили, что оккупантам пришлось отступить из-за давления и поставок Киеву противокорабельных ракет.