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Росія відводить свої війська з позицій на півдні України, — ISW (фото)

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Херсон ISW окупанти ЗС РФ передислокація відступ Запорізька область
Підрозділи ЗС РФ відступають із Запорізької області

Окупанти, за даними американських аналітиків, можуть передислокуватися під Херсон для запобігання контрнаступу ЗСУ.

Підрозділи ЗС РФ відходять із раніше зайнятих позицій на окупованій частині Запорізької області. Про це йдеться у звіті Інституту дослідження війни ISW від 7 червня.

Американські аналітики припускають, що окупаційні формування відступають зі своїх позицій у Запорізькій області із двох причин.

За даними ISW, підрозділи ЗС РФ можуть спеціально виводити з непідконтрольних Києву Мелітополя та Василівки, щоб зміцнити лінію оборони в Херсонській області. Цілком імовірно, що військове командування Росії також наказало передислокувати постраждалих внаслідок бойових дій формувань у тилові райони.

У цьому контексті ISW згадує нещодавню заяву керівника Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації Олександра Старуха про те, що деякі підрозділи ЗС РФ відступають із Мелітополя та Василівки в напрямку окупованого Херсона.

"Російські сили на південній осі передислокуються із Запорізької області в бік Херсонської області, ймовірно, для підтримки російських оборонних позицій, яким загрожують українські контратаки вздовж кордону Миколаївсько-Херсонської області на південь від Давидова Брода. Російські війська також вели бойові зіткнення в трьох прифронтових населених пунктах, але 7 червня не розпочали наступальні дії в Запорізькій області", — йдеться у звіті Інституту дослідження війни.

Херсон ISW окупанти ЗС РФ передислокація відступ Запорізька область
Підрозділи ЗС РФ відступають із Запорізької області

Нагадаємо, 7 червня Запорізька ОВА повідомила про передислокацію деяких підрозділів ЗС РФ на окупованій частині регіону. За даними військової адміністрації, загарбники відходять з Мелітопольського та частини Василівського району, і рухаються в напрямку непідконтрольного Херсона для запобігання можливим контрнаступам ЗСУ.

Також повідомляли, що Військово-Морським силам України вдалося відтіснити російський флот на 100 кілометрів від прибережної зони. Аналітики з американського ISW припустили, що окупантам довелося відступити через тиск і постачання Києву протикорабельних ракет.