Росія відводить свої війська з позицій на півдні України, — ISW (фото)

Окупанти, за даними американських аналітиків, можуть передислокуватися під Херсон для запобігання контрнаступу ЗСУ.

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Підрозділи ЗС РФ відходять із раніше зайнятих позицій на окупованій частині Запорізької області. Про це йдеться у звіті Інституту дослідження війни ISW від 7 червня.

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Американські аналітики припускають, що окупаційні формування відступають зі своїх позицій у Запорізькій області із двох причин.

За даними ISW, підрозділи ЗС РФ можуть спеціально виводити з непідконтрольних Києву Мелітополя та Василівки, щоб зміцнити лінію оборони в Херсонській області. Цілком імовірно, що військове командування Росії також наказало передислокувати постраждалих внаслідок бойових дій формувань у тилові райони.

У цьому контексті ISW згадує нещодавню заяву керівника Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації Олександра Старуха про те, що деякі підрозділи ЗС РФ відступають із Мелітополя та Василівки в напрямку окупованого Херсона.

"Російські сили на південній осі передислокуються із Запорізької області в бік Херсонської області, ймовірно, для підтримки російських оборонних позицій, яким загрожують українські контратаки вздовж кордону Миколаївсько-Херсонської області на південь від Давидова Брода. Російські війська також вели бойові зіткнення в трьох прифронтових населених пунктах, але 7 червня не розпочали наступальні дії в Запорізькій області", — йдеться у звіті Інституту дослідження війни.

[ + – ] Підрозділи ЗС РФ відступають із Запорізької області

Нагадаємо, 7 червня Запорізька ОВА повідомила про передислокацію деяких підрозділів ЗС РФ на окупованій частині регіону. За даними військової адміністрації, загарбники відходять з Мелітопольського та частини Василівського району, і рухаються в напрямку непідконтрольного Херсона для запобігання можливим контрнаступам ЗСУ.

Також повідомляли, що Військово-Морським силам України вдалося відтіснити російський флот на 100 кілометрів від прибережної зони. Аналітики з американського ISW припустили, що окупантам довелося відступити через тиск і постачання Києву протикорабельних ракет.