ВМСУ відтіснили російські кораблі на 100 кілометрів від узбережжя, — ISW

Успішна операція, на думку аналітиків, зіграє на руку Києву та допоможе пом'якшити блокаду українських портів.

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Військово-морські сили України кинули виклик Чорноморському флоту Росії та відтіснили ворожі кораблі на відстань до 100 кілометрів від узбережжя. Про це йдеться у звіті американського Інституту дослідження війни ISW від 6 червня.

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Експерти, аналізуючи заяви українського командування, зазначають, що ВМСУ вдалося відтіснити кораблі ЧМФ РФ від узбережжя на відстань до 100 кілометрів.

Успішна операція, за даними ISW, зіграє на руку офіційному Києву в умовах блокади портів.

"Україна, ймовірно, намагатиметься використати ці успіхи, щоб пом'якшити економічний тиск російської блокади на українські порти та шукати додаткову економічну підтримку на Заході, включаючи, можливо, відкриття нових маршрутів для міжнародної допомоги Україні", — йдеться у звіті Інституту дослідження війни.

За словами аналітиків, дії ВМСУ змусили російські кораблі змінити свою тактику в Чорному морі — окупаційний флот РФ більше покладається на системи берегової оборони "Бал" і "Бастіон", які розміщені у непідконтрольних Києву Херсону та Криму, а не на морські засоби ППО.

У цьому контексті ISW цитує нещодавню заяву Міністерства оборони Великобританії про те, що росіяни посилюють свої підрозділи протиповітряної оборони на острові Зміїний, та попередження Міноборони України про розміщення на анексованому півострові додаткових дивізіонів С-300.

"Спільно ці повідомлення свідчать про те, що український військово-морський тиск і протикорабельні ракети, ймовірно, зокрема надані Великобританією та іншими державами, змусили російське угруповання у північно-західній частині Чорного моря більше покладатися на берегову та протиповітряну оборону, оскільки вони були відтіснені від українського узбережжя", — додали аналітики ISW у своєму звіті від 6 червня.

Нагадаємо, 3 червня ЗМІ повідомили про рекордне скупчення російських кораблів у Чорному морі. Десантне угруповання, за даними журналістів, складається з 12 великих десантних кораблів, що входять до складу Північного, Балтійського та Чорноморського флотів.

Також повідомлялося, що в Україну прибули протикорабельні ракети Harpoon.