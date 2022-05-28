"Можемо потопити весь Чорноморський флот": в Україну прибули потужні ракети Harpoon (відео)

В Одеській ОВА зазначають, що зброя чудово зарекомендувала себе у Перській затоці.

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Україна вже отримала протикорабельні ракети Harpoon, які демонстрували свою ефективність у бойових діях. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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"Зараз нам передано стільки "Гарпунів", що ми можемо потопити весь ЧФ РФ. Чому б і ні?" — Наголосив він.

Братчук, посилаючись на оцінки американських фахівців, заявив, що для виведення з ладу авіаносця достатньо п'яти ракет Harpoon, для знищення крейсера чотирьох, есмінця двох; одна ракета здатна завдати серйозних збитків невеликому кораблю або катеру.

"Наприклад, у Перській затоці ракетами Harpoon потопили два іранські кораблі", — зазначив він.

Про те, що Данія має намір передати Україні пускову установку та протикорабельні ракети Harpoon, стало відомо 23 травня.

Американські ракети Harpoon виробництва компанії Boeing — одні з найпоширеніших у світі. Їх серійно випускають з 1975 року, і за цей час протикорабельний комплекс пройшов через безліч модернізацій. Ракету можна запускати з кораблів, підводних човнів, із берегових комплексів або з повітря. Залежно від модифікації, максимальна дальність польоту Harpoon може досягати 315 км, її швидкість — 864 км/год.

Захід вирішив надати Україні потужні ракети, щоб забезпечити деблокаду Чорного моря. На думку військових експертів, поява у Збройних сил України такої зброї змусить Кремль відмовитись від блокади, адже флот агресора зараз замкнений у Чорному морі: Туреччина закрила протоки для російських військових кораблів.

Як повідомлялося, наступного тижня влада США має намір оголосити про постачання Україні установок далекобійної артилерії MLRS і, можливо, HIMARS. За рахунок цих РСЗВ може настати перелом у війні.