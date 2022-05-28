"Можем потопить весь Черноморский флот": в Украину прибыли мощные ракеты Harpoon (видео)

В Одесской ОВА отмечают, что оружие отлично зарекомендовало себя в Персидском заливе.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украина уже получила противокорабельные ракеты Harpoon, которые уже демонстрировали свою эффективность в боевых действиях. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"Сейчас нам передано столько "Гарпунов", что мы можем потопить весь ЧФ РФ. Почему бы и нет?" — подчеркнул он.

Братчук, ссылаясь на оценки американских специалистов, заявил, что для выведения из строя авианосца достаточно пяти ракет Harpoon, для уничтожения крейсера – четырех, эсминца – двух; одна ракета способна нанести серьезный ущерб небольшому кораблю или катеру.

"К примеру, в Персидском заливе ракетами Harpoon были потоплены два иранских корабля", — отметил он.

О том, что Дания намерена передать Украине пусковую установку и противокорабельные ракеты Harpoon, стало известно 23 мая.

Американские ракеты Harpoon производства компании Boeing — одни из самых распространенных в мире. Их серийно выпускают с 1975 года и за это время противокорабельный комплекс прошел через множество модернизаций. Ракету можно запускать с кораблей, подводных лодок, из береговых комплексов или с воздуха. В зависимости от модификации максимальная дальность полета Harpoon может достигать 315 км, ее скорость — 864 км/ч.

Запад решил предоставить Украине мощные ракеты, чтобы обеспечить деблокаду Черного моря. По мнению военных экспертов, появление у Вооруженных сил Украины такого оружия заставит Кремль отказаться от блокады, ведь флот агрессора сейчас заперт в Черном море: Турция закрыла проливы для российских военных кораблей.

Как сообщалось, на следующей неделе власти США намерены объявить о поставках Украине установок дальнобойной артиллерии MLRS и, возможно, HIMARS. За счет этих РСЗО может наступить перелом в войне.