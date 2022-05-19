Кораблям ВМФ РФ не спрятаться: Украине хотят предоставить ракеты Harpoon и NSM для деблокады моря

По словам военного эксперта Брайана Кларка, ракеты Harpoon станут убедительным аргументом для Кремля, поскольку у российских кораблей не будет выхода из Черного моря.

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Белый дом работает над тем, чтобы передать мощные противокорабельные ракеты Украине с тем, чтобы помочь снять блокаду Черного моря и возобновить поставки зерна и прочей сельхозпродукции по всему миру. Об этом сообщает Reuters.

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Представители Украины хотят получить от США больше тяжелого вооружения, помимо "Джавелинов" и "Стингеров". В обозримом будущем в распоряжении ВСУ могут оказаться и противокорабельные ракеты.

Однако некоторые официальные лица США говорят о препятствиях для передачи вооружений большей дальности. Среди прочего, ссылаются на длительное время обучения, сложности с обслуживанием или же опасения, что американское вооружение может быть захвачено военными РФ, или же что такой шаг приведет к еще большей эскалации.

Ракеты Harpoon и "Морской удар" для Украины

Источники в Конгрессе и правительстве США сообщили, что активно рассматривался вопрос либо о прямых поставках либо через европейских союзников нескольких типов мощных противокорабельных ракет. Речь идет о Harpoon, которые производит Boeing, Naval Strike Missile производства норвежской Kongsberg Defence и американской Raytheon Technologies.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский обращался к властям Португалии с просьбой предоставить ВСУ "Гарпуны", дальность стрельбы которых — порядка до 300 км.

Препятствия для поставок оружия в Украину

Однако есть ряд препятствий. Во-первых, "Гарпуны" — системы преимущественно морского базирования, их запуск с берега технически сложен.

Британское МО подсчитало, в Черном море находятся около 20 кораблей ВМФ России, в т.ч. и подводные лодки.

По мнению Брайана Кларка, военного эксперта из Института Гудзона, 12 или 24 ракет "Гарпун" могут стать убедительным аргументом, чтобы Москва сняла морскую блокаду.

"Если Путин не пойдет на уступки, Украина может потопить крупные российские корабли: им просто не будет где спрятаться в Черном море", — объяснил эксперт.

Представители США говорят, что некоторые страны уже готовы предоставить Украине свои "Гарпуны", однако ни одна страна не хочет быть первой или единственной, которая решится поставлять такие противокорабельные ракеты. Ведь может последовать и возмездие со стороны РФ, если российский корабль будет потоплен их "Гарпуном".

Противокорабельные ракеты NSM

[ + – ] Противокорабельные ракеты NSM

В свою очередь, ракеты NSM (Naval Strike Missile) могут запускаться с побережья Украины, их дальность — 250 км. К тому же, личному составу требуется, как правило, только две недели, чтобы научиться ими пользоваться.

С точки зрения логистики поставить NSM не насколько сложно, чем "Гарпуны". Союзники НАТО могут передать мобильные наземные пусковые установки и боеприпасы из Норвегии.

США уже ищут способы, чтобы поставить в Украину NSM и пусковые установки через союзников из Европы.

РСЗО M270 или M142 HIMARS

[ + – ] M142 HIMARS ракеты

Реактивные системы залпового огня (РСЗО), такие как M270 производства Lockheed Martin, — еще одна разновидность вооружений из украинского вишлиста. Их дальность стрельбы — свыше 70 км, втрое больше, чем у некоторых гаубиц. Украина может получить системы M270 или их аналоги (M142 HIMARS) после утверждения законопроекта о дополнительном финансировании на 40 млрд долларов.

Ранее Фокус сообщал, что Италия поставит в Украину 155-мм гаубицы FH70, которые считаются устаревшими, но все же достаточно эффективными системами.