Конгресс одобрил пакет помощи Украине на $40 млрд: на что пойдут деньги

Предполагается, $11 млрд из этого пакета президент США сможет выделять на оружие для украинской армии без дополнительного согласования.

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Вечером в четверг, 19 мая, Сенат США большинством голосов поддержал законопроект о предоставлении Украине пакета помощи объемом в 40 миллиардов долларов. Об этом свидетельствует трансляция заседания.

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За законопроект проголосовали 86 сенаторов, против выступили 11 республиканцев. Палата представителей Конгресса поддержала документ 10 мая. Теперь его должен подписать президент США Джо Байден.

Пакет на $40 млрд: что туда войдет

6 млрд долларов — на оружие, разведывательную поддержку, подготовку и другую помощь по части безопасности Вооруженным Силам Украины;

8,7 млрд — на восполнение запасов оружия, которое было передано Украине;

3,9 млрд — на финансирование операций Европейского командования, в т.ч. разведывательную поддержку;

Оружия, военного и защитного оборудования и снаряжения на 11 млрд долларов Байден сможет отправлять Украине ускоренными темпами — без дополнительного согласования с Конгрессом;

13,8 млрд долларов были одобрены для Госдепартамента, основная часть этих средств пойдет в Фонд экономической поддержки, чтобы помочь украинскому правительству продолжать свою работу;

4,4 млрд будут направлены на поставки продовольствия Украине и другим странам, из-за того, что война разрушила цепь поставок продовольствия;

900 млн пойдут на поддержку беженцев из Украины, в т.ч. обеспечение жильем, уроками английского и на восстановление от травм.

Напомним, 9 мая Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины. Данный документ расширил возможности Вашингтона поставлять Киеву вооружения в условиях полномасштабной войны против РФ. Также программа расширила полномочия президента США в сфере заключения соглашений с Украиной и способствует ускорению поставок оружия украинским Вооруженным силам.

Также мы писали о том, как ленд-лиз будет способствовать победе Украины над российскими оккупантами.

Тем временем на днях Совет министров Евросоюза утвердил предоставление оборонной помощи Украине в размере 500 млн евро.