Конгресс одобрил пакет помощи Украине на $40 млрд: на что пойдут деньги
Предполагается, $11 млрд из этого пакета президент США сможет выделять на оружие для украинской армии без дополнительного согласования.
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Вечером в четверг, 19 мая, Сенат США большинством голосов поддержал законопроект о предоставлении Украине пакета помощи объемом в 40 миллиардов долларов. Об этом свидетельствует трансляция заседания.
За законопроект проголосовали 86 сенаторов, против выступили 11 республиканцев. Палата представителей Конгресса поддержала документ 10 мая. Теперь его должен подписать президент США Джо Байден.
Пакет на $40 млрд: что туда войдет
- 6 млрд долларов — на оружие, разведывательную поддержку, подготовку и другую помощь по части безопасности Вооруженным Силам Украины;
- 8,7 млрд — на восполнение запасов оружия, которое было передано Украине;
- 3,9 млрд — на финансирование операций Европейского командования, в т.ч. разведывательную поддержку;
- Оружия, военного и защитного оборудования и снаряжения на 11 млрд долларов Байден сможет отправлять Украине ускоренными темпами — без дополнительного согласования с Конгрессом;
- 13,8 млрд долларов были одобрены для Госдепартамента, основная часть этих средств пойдет в Фонд экономической поддержки, чтобы помочь украинскому правительству продолжать свою работу;
- 4,4 млрд будут направлены на поставки продовольствия Украине и другим странам, из-за того, что война разрушила цепь поставок продовольствия;
- 900 млн пойдут на поддержку беженцев из Украины, в т.ч. обеспечение жильем, уроками английского и на восстановление от травм.
Напомним, 9 мая Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины. Данный документ расширил возможности Вашингтона поставлять Киеву вооружения в условиях полномасштабной войны против РФ. Также программа расширила полномочия президента США в сфере заключения соглашений с Украиной и способствует ускорению поставок оружия украинским Вооруженным силам.
Также мы писали о том, как ленд-лиз будет способствовать победе Украины над российскими оккупантами.
Тем временем на днях Совет министров Евросоюза утвердил предоставление оборонной помощи Украине в размере 500 млн евро.