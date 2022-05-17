"Только верхушка айсберга": ЕС выделил Украине €500 млн дополнительной военной помощи

Общая сумма поставок оружия для Украины составила уже 2 млрд евро. И это без учета двусторонних поставок, которые осуществляют страны ЕС.

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На пресс-конференции после заседания Совета министров ЕС по иностранным делам Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Совет министров Евросоюза утвердил предоставление оборонной помощи Украине в размере 500 млн евро. Об этом сообщает EEAS.

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"Мы согласовали предоставление дополнительных 500 млн евро из Европейского Фонда Мира на поставки вооружений. Все началось с 500 млн, теперь общая сумма достигла 2 млрд евро. И это только верхушка айсберга, потому что, помимо этих 2 млрд, страны-участницы ЕС делают гораздо больше, не требуя финансовой компенсации", — отметил Боррель.

По его словам, были взвешены все возможности финансовой поддержки на фоне ухудшения гуманитарного положения.

Представитель ЕС также напомнил, что Европейский Фонд Мира формируется из взносов от стран ЕС и предназначен для финансирования операций, связанных с безопасностью Евросоюза.

"Европейский союз столкнулся с тремя вызовами: войной, испытанием на устойчивость и испытанием на легитимность. Три из них важны. Потому что война отсутствовала в нашем воображении, и теперь мы столкнулись с войной. Мы посылаем оружие тому, кто сражается, тому, кто умирает, тому, кто пострадал от варварского нападения и много сражается, с большими потерями, я полагаю, — заявил Боррель. — У меня нет конкретных цифр, но достаточно посмотреть телевизор, и вы увидите эти ряды русских танков, уничтожающих и пытающихся форсировать реку <…> Мы столкнулись с войной, ужасной войной, полномасштабной войной, и мы мобилизуем наши ресурсы".

Ранее Фокус сообщал, что Италия поставит Украине 155-мм гаубицы FH70. FH70 считается устаревшей артиллерийской системой по сравнению с М777, но благодаря автоматизированной загрузке снарядов ее экипаж может делать выстрелы каждые 10 секунд.