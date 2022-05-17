"Лиш верхівка айсберга": ЄС виділив Україні €500 млн додаткової військової допомоги

Загальна сума постачання зброї для України склала вже 2 млрд євро. І це без урахування двосторонніх постачань, які здійснюють країни ЄС.

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На пресконференції після засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Рада міністрів Євросоюзу затвердила надання оборонної допомоги Україні в розмірі 500 млн євро. Про це повідомляє EEAS.

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"Ми погодили надання додаткових 500 млн євро з Європейського Фонду Миру на постачання озброєнь. Все почалося з 500 млн, тепер загальна сума досягла 2 млрд євро. І це лише верхівка айсбергу, тому що, крім цих 2 млрд, країни-учасниці ЄС роблять набагато більше, не вимагаючи фінансової компенсації", — зазначив Боррель.

За його словами, зважено всі можливості фінансової підтримки на тлі погіршення гуманітарної ситуації.

Представник ЄС також нагадав, що Європейський Фонд Миру формують із внесків від країн ЄС та призначений для фінансування операцій, пов'язаних із безпекою Євросоюзу.

"Європейський союз зіткнувся з трьома викликами: війною, випробуванням на стійкість і випробуванням на легітимність. Три з них важливі. Тому що війна була відсутня в нашій уяві, і тепер ми зіткнулися з війною. Ми посилаємо зброю тому, хто бореться, тому, хто вмирає, тому, хто постраждав від варварського нападу і багато бореться, з великими втратами, я вважаю, — заявив Боррель. — У мене немає конкретних цифр, але достатньо подивитися телевізор, і ви побачите ці ряди російських танків, які знищують і намагаються форсувати річку <…> Ми зіткнулися з війною, жахливою війною, повномасштабною війною і ми мобілізуємо наші ресурси".

Раніше Фокус повідомляв, що Італія поставить Україні 155-мм гаубиці FH70. FH70 вважають застарілою артилерійською системою, якщо порівняти з М777, але завдяки автоматизованому завантаженню снарядів її екіпаж може робити постріли кожні 10 секунд.