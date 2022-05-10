Ленд-лиз для Украины. Как это работает на нашу победу и придется ли оплатить помощь

Фокус расспросил у экспертов, что такое ленд-лиз, на какой основе его предоставляют и каковы юридические условия соглашения.

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В сакральную для Путина дату — 9 мая — президент США Джордж Байден подписал закон S. 3522 о ленд-лизе и защите демократии в Украине — 2022. Символично, что во время войны с нацистской Германией, победу над которой мир отмечает в мае, механизм ленд-лиза открыл возможность для США в больших объемах предоставлять оружие союзникам, в том числе СССР, что ускорило победу над фашизмом. Сегодня ленд-лиз призван приблизить украинскую победу за счет технического апгрейда Вооруженных Сил Украины.

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Что такое ленд-лиз, какова правовая основа, возможности и ограничения

Как объясняет Александр Кондрасий, адвокат АО "А.С.А.Групп" профильный закон S. 3522 о ленд-лизе предусматривает заключение межправительственных договоров о передаче в аренду или в долг с отсроченной оплатой за использование вооружений из ассортимента военно-промышленного комплекса США. То есть, сотрудничество в рамках ленд-лиза будет регулироваться заключенными впоследствии межправительственными договорами и детали такого взаимодействия станут понятны только после обнародования самих договоров.

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"Учитывая, что поставлять будут высокоэффективные виды оружия и в больших количествах с параллельным обучением бойцов ВСУ, прогнозируемыми ограничениями для Украины могут стать заложенные в межправительственных договорах правила партнерского контроля за перемещением и применением вооружений, согласование определенных стратегических или оперативных планов и целей, пересмотр спецификаций поставок в случае втягивания в конфликт других стран", — считает Александр Кондрасий.

Напомним, что и до принятия закона о ленд-лизе Украина после вторжения России регулярно получает военную помощь от западных партнеров. Однако опрошенные Фокусом эксперты подчеркивают существенные преимущества именно нового механизма.

Дмитрий Горюнов, старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС), в качестве главной сильной стороны ленд-лиза называет скорость предоставления помощи, поскольку закон дает президенту США полномочия не согласовывать ее каждый раз с Конгрессом.

"Главным отличием от ранее реализованных военных поставок выступает объем, ассортимент и скорость, — продолжает Александр Кондрасий. — Содержание дорогостоящих современных систем вооружений для каждой страны аргументировано собственной военной доктриной, поэтому передача даже десяти единиц современной техники или тысячи автоматов сопровождается рядом длительных межведомственных процедур по отчуждению вооружений и одновременному их пополнению для сохранения боеготовности. В то же время ленд-лиз предлагает системный подход к снабжению оружием без снижения собственной обороноспособности страны-донора".

Эксперт добавляет, что в рамках ленд-лиза устанавливается специальный внутренний порядок работы ВПК США, куда перенаправляются значительные бюджетные ресурсы, для программы адаптируются логистические механизмы и используются инструменты альянса НАТО.

[ + – ] Джо Байден подписал закон о ленд-лизе в сакральный для Путина день - 9 мая Фото: Сплетник

Впрочем, ленд-лиз имеет для Украины не только практическое значение.

"Это не только важный и решительный шаг, который должен помочь Украине в отражении российского нашествия, но и политическая "лакмусовая бумажка" и руководство к действию для всего цивилизованного мира от США, как тренд-сеттера и главного посла демократического мировосприятия, — считает Эд Оленцевич, юрист ЮФ Kinstellar. — Непосредственная поставка материальных ресурсов от Правительства США в пользу Украины без привлечения европейских и других публичных и частных посредников будет способствовать облегчению политико-социального напряжения в ряде европейских стран, которые публично декларируя поддержку Украины, одновременно отказываются от таких практических шагов, как поставки летального или наступательного оружия".

Ленд-лиз. Оплата после победы

Вероятно, многие украинцы, вдохновленные предвкушением ленд-лиза, пока не осознают, что эта помощь оказывается не на безвозвратной основе. То есть, за ленд-лиз оплата предусмотрена, хоть и может быть отсрочена во времени. А современное вооружение могут предоставить не навсегда, а во временное пользование.

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Александр Кондрасий уточняет, что договоры по аренде в рамках ленд-лиза должны заключаться на срок не дольше пяти лет с дополнительным периодом для проведения работ по восстановлению поврежденных единиц в пределах шести месяцев, а условия и сроки выплат будут установлены в рамках каждого отдельного межправительственного договора.

Эксперты отмечают, что оплата не обязательно будет приниматься в денежной форме.

"Достижение своих национальных и геополитических интересов в США могут обеспечить альтернативными инструментами, кроме денег, — отмечает Кондрасий. — Альтернативой оплате могут стать: льготная аренда территорий для военных баз или портов, выгодные цены закупки продовольствия, специальные партнерские условия при реализации значительных энергетических, инфраструктурных или торговых проектов и т.п". Эксперт отмечает, что закон о ленд-лизе предусматривает право президента США отказаться от принятия оплаты по программе, что дополнительно указывает на интерес США к альтернативным вариантам расчетов.

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"В законе сделано исключение относительно обязательности возвращения помощи. На практике это означает, что возвращать технику или средства за нее не придется, или придется с существенной скидкой и на протяжение долгого времени", — продолжает Дмитрий Горюнов. В подкрепление своих слов эксперт напоминает, что после Второй мировой войны средства за предоставленную в рамках ленд-лиза технику, уничтоженную во время боевых действий, не подлежали возврату. Выжившее вооружение можно было вернуть и только при желании оставить его себе нужно было платить. Горюнов подчеркивает, что США продали Великобритании – основному получателю по тогдашнему ленд-лизу – технику со скидкой 90%, а выплаты были размазаны на более чем полвека. К тому же СССР вернул определенную часть долга товарами.

То есть, обязательства Украины по ленд-лизу могут быть достаточно лояльными и гибкими, однако рассчитаться за военную помощь придется тем или иным образом хотя бы частично.