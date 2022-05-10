Ленд-ліз для України. Як це працює на нашу перемогу і чи доведеться оплатити допомогу

Фокус розпитав в експертів, що таке ленд-ліз, на якій основі його надають і які юридичні умови угоди.

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У сакральну для Путіна дату — 9 травня — президент США Джордж Байден підписав закон S. 3522 про ленд-ліз та захист демократії в Україні — 2022. Символічно, що під час війни з нацистською Німеччиною, перемогу над якою світ святкує у травні, механізм ленд-лізу відкрив можливість для США у великих обсягах надавати зброю союзникам, зокрема СРСР, що прискорило перемогу над фашизмом. Сьогодні ленд-ліз має наблизити українську перемогу шляхом технічного апгрейду Збройних Сил України.

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Що таке ленд-ліз, яка правова основа, можливості та обмеження

Як пояснює Олександр Кондрасій, адвокат ТОВ "А.С.А.Груп", профільний закон S. 3522 про ленд-ліз передбачає укладання міжурядових договорів про передачу в оренду або в борг з відстроченою оплатою за використання озброєнь з асортименту військово-промислового комплексу США. Тобто, співробітництво в межах ленд-лізу регулюватимуть згодом міжурядові договори й деталі такої взаємодії стануть зрозумілими лише після оприлюднення самих договорів.

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"Враховуючи, що поставлятимуть високоефективні види зброї та у великих кількостях з паралельним навчанням бійців ЗСУ, прогнозованими обмеженнями для України можуть стати закладені в міжурядових договорах правила партнерського контролю за переміщенням та застосуванням озброєнь, погодження певних стратегічних або оперативних планів та цілей, перегляд специфікацій у разі втягування в конфлікт інших країн", — вважає Олександр Кондрасій.

Нагадаємо, що й до ухвалення закону про ленд-ліз Україна після вторгнення Росії регулярно отримує військову допомогу від західних партнерів. Проте опитані Фокусом експерти наголошують на суттєвих перевагах саме нового механізму.

Дмитро Горюнов, старший економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС), як головну сильну сторону ленд-лізу називає швидкість надання допомоги, оскільки закон дає президенту США повноваження не узгоджувати її щоразу з Конгресом.

"Головною відмінністю від раніше реалізованих військових постачань виступає обсяг, асортимент і швидкість, — продовжує Олександр Кондрасій. — Вміст дорогих сучасних систем озброєнь для кожної країни аргументовано власною військовою доктриною, тому передача навіть десяти одиниць сучасної техніки або тисячі автоматів супроводжуються низкою тривалих міжвідомчих процедур із відчуження озброєнь та одночасного їх поповнення для збереження боєготовності. Водночас ленд-ліз пропонує системний підхід до постачання зброї без зниження власної обороноздатності країни-донора".

Експерт додає, що в межах ленд-лізу встановлюють спеціальний внутрішній порядок роботи ВПК США, куди перенаправляють значні бюджетні ресурси, для програми адаптують логістичні механізми та використовують інструменти Альянсу НАТО.

[ + – ] Джо Байден підписав закон про ленд-ліз у сакральний для Путіна день — 9 травня Фото: Сплетник

Втім, ленд-ліз має для України не лише практичне значення.

"Це не тільки важливий і рішучий крок, який має допомогти Україні у відбитті російської навали, а й політичний "лакмусовий папірець" та вказівка до дії для всього цивілізованого світу від США, як трендсетера та головного посла демократичного світосприйняття", — вважає Ед Оленцевич, юрист ЮФ Kinstellar. — Безпосереднє постачання матеріальних ресурсів від Уряду США на користь України без залучення європейських та інших публічних та приватних посередників сприятиме полегшенню політико-соціальної напруги в низці європейських країн, які публічно, декларуючи підтримку України, одночасно відмовляються від таких практичних кроків, як постачання летальної чи наступальної зброї".

Ленд-ліз. Оплата після перемоги

Імовірно, багато українців, натхнених передчуттям ленд-лізу, поки не усвідомлюють, що цю допомогу надають не на безповоротній основі. Тобто за ленд-ліз оплата передбачена, хоч і може бути відстрочена в часі. А сучасне озброєння можуть надати не назавжди, а в тимчасове користування.

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Олександр Кондрасій уточнює, що договори з оренди в межах ленд-лізу повинні укладати на термін не довше як п'ять років з додатковим періодом для проведення робіт з відновлення пошкоджених одиниць у межах шести місяців, а умови та строки виплат встановлять у межах кожного окремого міжурядового договору.

Експерти зазначають, що оплату не обов'язково прийматимуть у грошовій формі.

"Досягнення своїх національних та геополітичних інтересів у США можуть забезпечити альтернативними інструментами, крім грошей, — зазначає Кондрасій. — Альтернативою оплаті можуть стати: пільгова оренда територій для військових баз чи портів, вигідні ціни закупівлі продовольства, спеціальні партнерські умови за реалізації значних енергетичних, інфраструктурних або торгових проєктів тощо". Експерт зазначає, що закон про ленд-ліз передбачає право президента США відмовитися від прийняття оплати за програмою, що додатково вказує на інтерес США до альтернативних варіантів розрахунків.

[ + – ] За допомогу, надану в межах ленд-лізу, доведеться заплатити. Однак, умови можуть бути гнучкими

"У законі зроблено виняток щодо обов'язковості повернення допомоги. На практиці це означає, що повертати техніку або кошти за неї не доведеться, або доведеться зі суттєвою знижкою і протягом довгого часу", — продовжує Дмитро Горюнов. На підкріплення своїх слів експерт нагадує, що після Другої світової війни кошти за надану в межах ленд-лізу техніку, знищену під час бойових дій, не підлягали поверненню. Вціліле озброєння можна було повернути й тільки за бажання залишити його собі треба було платити. Горюнов наголошує, що США продали Великій Британії — основному одержувачу за тодішнім ленд-лізом — техніку зі знижкою 90%, а виплати розмазали на понад півстоліття. До того ж СРСР повернув певну частину боргу товарами.

Тобто зобов'язання України щодо ленд-лізу можуть бути досить лояльними та гнучкими, проте розрахуватися за військову допомогу доведеться так чи інакше хоча б частково.